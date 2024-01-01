Viral Hotpot Durian, Harganya Hampir Setengah Juta

DURIAN memang salah satu buah yang populer di Indonesia, tapi buah beraroma menyengat ini banyak dibenci karena baunya yang tajam. Meski demikian, di Asia buah ini memang menjadi idola banyak orang.

Salah satunya di negara Malaysia. Sama seperti warga Indonesia, di sana, buah durian diolah menjadi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera.

Mulai dari dimakan langsung, dijadikan tambahan dessert, kue basah, hingga kue kering seperti keripik. Namun, ada juga beberapa olahan durian yang unik dan tidak biasa.

Misalnya, yang disajikan di salah satu restoran Malaysia. Jika di Indonesia punya olahan durian nan unik dengan disajikan bersama kopi, di Negeri Jiran tersebut rupanya durian disajikan sebagai menu hotpot alias berkuah!

Melansir laman Weirdkaya, sajian durian antimainstream ini dijual di salah satu restoran hotpot yang ada di Jalan Barat, Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia. Menu berupa Hotpot Ayam Durian ini merupakan salah satu inovasi kuliner yang dinilai menawarkan pengalaman gastronomi yang unik.

Durian Chicken Hotpot ini bahkan menjadi menu utama yang dijual di restoran tersebut, karena memadukan hotpot tradisional dengan cita rasa durian yang eksotis dan ayam yang empuk.

Hotpot tersebut menyajikan perpaduan unik antara kuah kaldu yang terbuat dari air kelapa murni dan daging durian, sehingga menghasilkan cita rasa sari buah yang manis dan menggugah selera. Kuahnya juga diperkaya dengan kuah ayam yang menawarkan pengalaman cita rasa berlapis berupa manis dan segar.

Tidak hanya berisi daging durian Musang King, menu hotpot ini juga terdiri dari bahan utama berupa ayam kampung dengan tekstur daging yang dinilai lebih empuk, serta daging kelapa. Kombinasi tersebut meningkatkan nuansa tropis pada hidangan dan melengkapi kekayaan rasa kaldu.

Meskipun bahan dasarnya berfokus pada kesederhanaan, namun restoran tersebut juga menyediakan opsi untuk menyesuaikan hotpot dengan item tambahan lainnya, mulai dari sayuran Tong Ho, sepiring jamur liar Yunnan, tahu beku, dan mie bayam.

Ada juga menu tambahan berbagai jenis jamur yang tersedia di atas piring, mulai dari kuping kuning, matsutake, jamur bambu, morel, hingga jamur kuping kayu hitam dan putih. Beberapa jamur tampak sengaja dikeringkan, sehingga sedikit mempengaruhi teksturnya tetapi secara signifikan meningkatkan umami kaldu.

Selain disajikan bersama perpaduan bumbu bawang putih cincang, ketumbar, daun bawang, dan kecap, restoran ini juga menawarkan saus unik buatan rumah yang merupakan kenikmatan gastronomi. Saus spesial tersebut dibuat dengan cermat dan memiliki rasa yang seimbang, sehingga menjadi pelengkap sempurna untuk bahan hotpot.