Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Tutup Tahun, Pangeran Abdul Mateen Pamer Foto Bareng Calon Istri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:22 WIB
Jelang Tutup Tahun, Pangeran Abdul Mateen Pamer Foto Bareng Calon Istri
Badul Mateen dan Calon Istrinya. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen baru-baru ini kembali memamerkan sosok kekasih hatinya, Anisha Rosnah binti Adam. Tidak sendirian, Pangeran Mateen memamerkan potret sang kekasih bersama dirinya itu melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya.

“Berdoa yang terbaik untuk kalian semua di 2024,” ujar Pangeran Mateen dalam keterangan unggahan di Instagramnya, @tmski.

Abdul Mateen

Dalam postingan tersebut, Pangeran Mateen tampak tampil gagah dalam setelan jas hitam dan dalaman kemeja putih. Sementara sang kekasih tampak cantik dengan setelan blazer dan celana berwana putih. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai indah.

Meski tidak bersentuhan satu sama lain, namun chemistry antara keduanya tampak begitu kuat. Mereka juga tampak kompak menyunggingkan senyum tipis ke arah kamera.

Seperti diketahui, sosok Anisha Rosnah sukses menyita perhatian netizen lantaran berhasil menaklukan hati Pangeran Brunei tersebut. Dara cantik ini pun disorot lantaran dianggap beruntung bisa mencuri hati Pangeran Mateen yang ditaksir para kaun hawa, termasuk di Indonesia.

Postingan terbaru Pangeran Mateen yang memamerkan potret bersama sang kekasihnya itu lantas banjir komentar dari netizen, khususnya kaum hawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/612/2956285/unboxing-souvenir-pernikahan-pangeran-mateen-dan-anisha-ternyata-dapat-piring-cantik-KH4SckQ8d6.jpg
Unboxing Souvenir Pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha, Ternyata Dapat Piring Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954556/5-potret-cantik-anisha-rosnah-di-resepsi-pernikahan-cantiknya-flawless-SGEVWl2X2i.jpg
5 Potret Cantik Anisha Rosnah di Resepsi Pernikahan, Cantiknya Flawless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954531/romatisme-pangeran-mateen-dan-anisha-rosnah-di-resepsi-royal-wedding-02BPWk7lRG.JPG
Romatisme Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di Resepsi Royal Wedding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954521/momen-istimewa-pangeran-mateen-dan-anisha-isa-rosnah-di-royal-wedding-RwsfB6YUOp.jpg
Momen Istimewa Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah di Royal Wedding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954504/potret-presiden-jokowi-hadiri-royal-wedding-pangeran-mateen-dan-anisha-rosnah-ROIC0BvU1G.jpg
Potret Presiden Jokowi Hadiri Royal Wedding Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/612/2953852/5-potret-kekayaan-pangeran-abdul-mateen-yang-baru-saja-lepas-masa-lajang-7uvu02Isv9.jpg
5 Potret Kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang Baru Saja Lepas Masa Lajang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement