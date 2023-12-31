Jelang Tutup Tahun, Pangeran Abdul Mateen Pamer Foto Bareng Calon Istri

PUTRA Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen baru-baru ini kembali memamerkan sosok kekasih hatinya, Anisha Rosnah binti Adam. Tidak sendirian, Pangeran Mateen memamerkan potret sang kekasih bersama dirinya itu melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya.

“Berdoa yang terbaik untuk kalian semua di 2024,” ujar Pangeran Mateen dalam keterangan unggahan di Instagramnya, @tmski.

Dalam postingan tersebut, Pangeran Mateen tampak tampil gagah dalam setelan jas hitam dan dalaman kemeja putih. Sementara sang kekasih tampak cantik dengan setelan blazer dan celana berwana putih. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai indah.

Meski tidak bersentuhan satu sama lain, namun chemistry antara keduanya tampak begitu kuat. Mereka juga tampak kompak menyunggingkan senyum tipis ke arah kamera.

Seperti diketahui, sosok Anisha Rosnah sukses menyita perhatian netizen lantaran berhasil menaklukan hati Pangeran Brunei tersebut. Dara cantik ini pun disorot lantaran dianggap beruntung bisa mencuri hati Pangeran Mateen yang ditaksir para kaun hawa, termasuk di Indonesia.

Postingan terbaru Pangeran Mateen yang memamerkan potret bersama sang kekasihnya itu lantas banjir komentar dari netizen, khususnya kaum hawa.