HOME WOMEN LIFE

Action Figure Iron Man Seharga Rp33 Juta di Iconic Jogja Pecah, Gara-Gara Anak Kecil?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:00 WIB
Action Figure Iron Man Seharga Rp33 Juta di Iconic Jogja Pecah, Gara-Gara Anak Kecil?
Action figure seharga Rp33 juta pecah. (Foto: X @Voilajogja)
A
A
A

ACTION figure Iron Man seharga Rp33 juta di Iconic Jogja pecah. Kejadian ini diduga karena ulah seorang anak kecil.

Sebagai informasi, Iconic Gelato & Bistro merupakan salah satu restoran es krim di Jogja dengan tema superhero. Di dalam restoran ini, ada banyak sekali figur superhero yang dipajang di seluruh ruangan, termasuk Ironman yang kini dikabarkan telah hancur.

Mengutip dari sosial media X @voilajogja, terekam sebuah video yang memperlihatkan seorang lelaki paruh baya sedang memunguti potongan-potongan figur Ironman yang pecah. Video tersebut diiringi dengan suara tangis anak lelaki yang sangat keras.

“BENCANA DI ICONIC MALAM INI. Ada yang jatuhin figure Iron Man sampai pecah. Kalau Iconic punya udah pasti ori. Ga kebayang mesti ganti berapa puluh juta ini, bapaknya sampe gemeteran abis kejadian,” tulis @voilajigja, Minggu (31/12/2023).

Action figure pecah

Dalam unggahan tersebut juga diperlihatkan penampakan figur Ironman sebelum rusak. Benda ini terlihat dipajang di dalam suatu tempat. Figur ini terlihat memiliki tinggi seperti manusia normal pada umumnya. Dia terlihat berdiri dengan sangat gagah.

Di dekat kaki Ironman, terlihat peringatan yang tertulis “Public do not touch (publik dilarang menyentuh)”.

Sayangnya tidak ada video yang memperlihatkan bagaimana Ironman yang sedang berdiri gagah tersebut akhirnya bisa pecah terbagi beberapa bagian. Apakah karena disentuh atau penyebab lainnya?

Sebagaimana yang kita ketahui, figur superhero ini memiliki harga yang sangat fantastis. Untuk figur yang berukuran kecil saja kerap dibandrol dengan harga yang cukup mahal. Maka tidak heran jika harga Iron Man yang pecah tersebut hingga puluhan juta rupiah, yakni Rp33 juta.

Namun, dalam unggahan X tersebut tidak diketahui apakah kerusakan Ironman tersebut benar-benar diganti oleh pelaku atau tidak.

