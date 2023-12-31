Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Isu Perselingkuhan Bikin Lajang Takut Menikah, Ini Penjelasan Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:00 WIB
Isu Perselingkuhan Bikin Lajang Takut Menikah, Ini Penjelasan Pakar
Banyak pasangan selingkuh bikin lajang takut menikah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan kabar seorang seleb TikTok Ira Nandha yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang pramugari. Kabar ini tentu mengejutkan publik karena pasangan ini sering disebut sebagai couple goals.

Kabar itu terungkap setelah Ira Nandha membagikan tangkapan layar isi chat suaminya dengan wanita lain. Dalam isi chat itu, suaminya dan wanita tersebut melakukan percakapan dengan kata-kata mesra.

Ramainya isu perselingkuhan yang terjadi di kalangan masyarakat dan publik figur bukan sekali dua kali terjadi. Hal itu membuat Psikolog Keluarga, Sri Juwita Kusumawardhani ikut buka suara.

Juwita mengatakan ramainya orang berselingkuh artinya orang-orang ini tidak mampu menjaga komitmen terhadap pernikahan dan kepercayaan pasangannya.

Selingkuh

“Memang menjaga dan mempertahankan pernikahan itu kan tidak mudah, mereka lebih mudah tergoda jalan pintas hasrat sesaat dibandingkan harus mengusahakan pernikahan dengan komunikasi, usaha dan kerja keras lainnya,” ujarnya kepada MNC Portal baru-baru ini.

Menurut Juwita dengan adanya media sosial orang semakin mudah mengunggah apapun hal yang mereka alami, termasuk menjadi korban perselingkuhan pasangannya. Hal itu terkadang membuat seseorang yang masih lajang menjadi takut untuk menikah.

“Sangat wajar jika mempengaruhi keinginan seseorang untuk menjadi takut menikah, karena setiap hari ada saja berita atau cerita yang dibagikan via media sosial,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
