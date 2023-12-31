Arti Kata Gamophobia yang Viral di TikTok

Arti Kata Gamophobia yang Populer di TikTok. (Foto: Freepik)

ARTI kata gamophobia yang viral di TikTok yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. Gamophobia jadi salah satu istilah yang ramai digunakan oleh pengguna TikTok, sehingga istilah ini viral di TikTok.

Lantas, apakah arti dari gamophobia? Berikut adalah penjelasan tentang pengertian dari gamophobia yang viral itu? Berikut adalah arti gamophobia berdasarkan penelaahan unggahan di TikTok.

Mengutip akun Sedikit Arti, arti gamophobia adalah ketakutan pada komitmen atau pernikahan yang mengganggu kondisi fisik. Misalnya berkeringat, jantung berdebar kencang, pusing, hingga serangan panik.

Biasanya, tanda gamophobia ini diawali dengan takut ditinggalkan, tetapi juga takut kedekatan dengan lawan jenis.

Lantas, apa saja gejala dari gamophobia? Berikut adalah beberapa gejala gamophobia dikutip dari Nikah Institute.

1. Menghindari pembicaraan soal pernikahan

2. Lebih memilih menjalin hubungan tanpa status