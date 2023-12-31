Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Gamophobia yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:18 WIB
Arti Kata Gamophobia yang Viral di TikTok
Arti Kata Gamophobia yang Populer di TikTok. (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI kata gamophobia yang viral di TikTok yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. Gamophobia jadi salah satu istilah yang ramai digunakan oleh pengguna TikTok, sehingga istilah ini viral di TikTok.

Lantas, apakah arti dari gamophobia? Berikut adalah penjelasan tentang pengertian dari gamophobia yang viral itu? Berikut adalah arti gamophobia berdasarkan penelaahan unggahan di TikTok.

Mengutip akun Sedikit Arti, arti gamophobia adalah ketakutan pada komitmen atau pernikahan yang mengganggu kondisi fisik. Misalnya berkeringat, jantung berdebar kencang, pusing, hingga serangan panik.

Biasanya, tanda gamophobia ini diawali dengan takut ditinggalkan, tetapi juga takut kedekatan dengan lawan jenis.

Lantas, apa saja gejala dari gamophobia? Berikut adalah beberapa gejala gamophobia dikutip dari Nikah Institute.

1. Menghindari pembicaraan soal pernikahan

2. Lebih memilih menjalin hubungan tanpa status



      
Topik Artikel :
Tiktok gamophobia Arti Kata
