HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Paling Optimis Wujudkan Resolusi Tahun Baru, Anda Termasuk?

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |23:00 WIB
Zodiak optimis wujudkan resolusi tahun baru, (Foto: Freepik)
SETIAP tahun baru, biasanya banyak orang punya resolusi masing-masing yang berusaha untuk diwujudkan.

Namun, tidak semua individu mempunyai kemampuan dan komitmen yang sama dalam mempertahankan resolusi tahun baru mereka.  Menariknya karakter ini, sedikit banyak bisa terbaca berdasarkan astrologi.

Sebab ternyata ada beberapa zodiak yang diprediksi memiliki komitmen yang luar biasa dan kemungkinan besar akan menjaga janji-janji mereka sepanjang tahun. Dilansir dari Bustle, Minggu (31/12/2023) berikut tiga zodiak yang memiliki komitmen luar biasa untuk wujudkan resolusi tahun barunya.

1. Virgo: Virgo dikenal sebagai salah satu zodiak yang sangat serius dalam merencanakan segala sesuatu. Dengan kemampuan yang luar biasa, mereka mungkin telah membuat ikhtisar harian untuk mencapai setiap tujuan. Meskipun terkenal kritis, keberhasilan resolusi Virgo dapat menjadi inspirasi bagi semua orang.

Halaman:
1 2
      
