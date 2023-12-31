4 Zodiak Suka Perayaan Ulang Tahun, Ada Si Leo dan Aries

PERAYAAN ulang tahun menjadi momen yang sangat dinanti oleh banyak orang, menerima hadiah, memotong kue dan momen tiup lilin. Sementara bagi yang lain, ulang tahun mungkin hanya merupakan hari biasa atau sekadar bertambahnya angka.

Nah, menurut astrologi, jika dibaca dari karakter alami pribadinya, ada beberapa zodiak yang benar-benar menyukai perayaan ulang tahun mereka dan menantikan momen tersebut. Bagi mereka merayakan ulang tahun adalah suatu keharusan. Dilansir dari Bustle, Minggu (31/12/2023) berikut empat zodiak yang suka perayaan ulang tahun.

1. Leo: Sebagai pencinta drama dan suka menjadi pusat perhatian. Pemilik zodiak ini suka bersenang-senang dan seringkali mengadakan pesta yang menyenangkan. Leo menyukai pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, dan ulang tahun adalah waktu di mana mereka benar-benar dapat merasakannya.

2. Taurus: Bagi si Taurus ulang tahun adalah kesempatan untuk dimanjakan dan dilayani. Meskipun terkenal sebagai orang yang santai, Taurus menikmati perayaan, terutama jika melibatkan makanan dan minuman.