5 Zodiak Diramal Jadi Target Empuk Rumor di 2024

MENJALANI tahun 2024, setiap orang mungkin akan mengubah sikap mereka dan mulai memperbaiki diri untuk menjalani tahun yang baru. Sebagian orang juga harus bisa menjaga rahasia kehidupan pribadi, agar terhindar dari drama yang tidak diperlukan.

Ya, menurut ramalan astrologi, ada beberapa zodiak yang diharapkan tetap merahasiakan urusan pribadi mereka sepanjang tahun 2024, karena nantinya terlalu banyak rahasia yang mengundang rumor jahat di media sosial, lingkungan kerja, dan bahkan di rumah.

Siapakah mereka? Melansir dari Knowinsiders, Minggu (31/12/2023) berikut lima zodiak yang harus menjaga rahasia pribadinya rapat-rapat di tahun 2024 agar tak menjadi target empuk rumor tak berdasar.

1. Pisces: Bagi Pisces, tahun 2024 menjadi waktu di mana ambisi dan rencana besar sebaiknya dijaga dengan hati-hati, karena bisa memicu cemburu, dan respon negatif. Simpan rencana untuk diri sendiri dan hindari mengungkapkannya terlalu cepat.

2. Aquarius: Meskipun para Aquarius dikenal sebagai sosok yang lembut dan suka membantu, mereka harus berhati-hati dalam mengungkapkan aktivitas mereka. Informasi yang dibocorkan, dapat disalahartikan atau dibesar-besarkan oleh orang-orang yang mungkin memiliki niat kurang baik loh!