Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Bahan Skincare untuk Wajah Kusam, Ampuh Cegah Penuaan Dini

Wilda Fajriah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:48 WIB
5 Bahan Skincare untuk Wajah Kusam, Ampuh Cegah Penuaan Dini
Promo AladinMall.
A
A
A

ADA beberapa rekomendasi bahan skincare untuk wajah kusam yang ampuh mengembalikan kesegaran dan menaikan warna kulit wajah. 

Kulit kusam, termasuk di bagian wajah, merupakan salah satu masalah yang umum dialami penduduk yang tinggal di wilayah tropis. Kondisi kulit wajah kusam memiliki tanda kulit terlihat menua, lelah, tidak menarik dan tidak sehat. Selain itu, warna dan tekstur kulit terlihat tidak merata. 

Kulit wajah kusam ditandai dengan munculnya flek, noda, garis halus dan kerutan yang dapat menyebabkan kulit kehilangan kilau alaminya.

Untuk mengatasinya, gunakan skincare yang mengandung bahan-bahan berikut ini:

Bahan Skincare untuk Wajah Kusam

1. Vitamin C

Bahan skincare yang paling umum digunakan untuk mengatasi kulit wajah kusam adalah vitamin C. Penggunaan vitamin C secara topikal, terbukti secara klinis dalam menjaga kesehatan kulit. Sebab, vitamin C memiliki senyawa antioksidan, anti penuaan, dan bersifat anti pigmentasi. 

Vitamin C terkenal bermanfaat dalam memelihara dan memperbaiki kulit yang rusak dan berpotensi meningkatkan produksi kolagen. Kolagen berfungsi dalam menjaga kulit tetap awet muda dan kenyal. 

2. Niacinamide

Niacinamide bermanfaat dalam mengatasi masalah kulit kusam. Sebab, niacinamide yang berasal dari vitamin B3, terbukti efektif dalam mengurangi bekas jerawat dan berbagai jenis hiperpigmentasi pada kulit wajah. 

Selain itu, niacinamide juga memiliki kemampuan untuk meredakan peradangan dan iritasi pada kulit. Alhasil, saat ini banyak produk perawatan kulit mengandung niacinamide dalam formulanya.

3. Shea Butter

Shea butter merupakan kandungan skincare yang dapat membantu melembapkan kulit dari luar. Selain itu, bahan ini juga diklaim aman dipergunakan untuk semua jenis kulit. Menariknya, shea butter juga mengandung senyawa triterpenes, yang dapat membantu mempercepat proses regenerasi kulit dan memicu produksi sel baru pada kulit. 

4. Hyaluronic Acid

Hyaluronic acid atau asam hialuronat merupakan salah satu kandungan dalam skincare yang direkomendasikan untuk mengatasi wajah kusam. Asam hialuronat merupakan glikosaminoglikan alami yang terkandung di seluruh jaringan ikat tubuh. Senyawa ini juga merupakan komponen utama yang memberi struktur kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement