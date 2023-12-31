5 Bahan Skincare untuk Wajah Kusam, Ampuh Cegah Penuaan Dini

ADA beberapa rekomendasi bahan skincare untuk wajah kusam yang ampuh mengembalikan kesegaran dan menaikan warna kulit wajah.

Kulit kusam, termasuk di bagian wajah, merupakan salah satu masalah yang umum dialami penduduk yang tinggal di wilayah tropis. Kondisi kulit wajah kusam memiliki tanda kulit terlihat menua, lelah, tidak menarik dan tidak sehat. Selain itu, warna dan tekstur kulit terlihat tidak merata.

Kulit wajah kusam ditandai dengan munculnya flek, noda, garis halus dan kerutan yang dapat menyebabkan kulit kehilangan kilau alaminya.

Untuk mengatasinya, gunakan skincare yang mengandung bahan-bahan berikut ini:

Bahan Skincare untuk Wajah Kusam

1. Vitamin C

Bahan skincare yang paling umum digunakan untuk mengatasi kulit wajah kusam adalah vitamin C. Penggunaan vitamin C secara topikal, terbukti secara klinis dalam menjaga kesehatan kulit. Sebab, vitamin C memiliki senyawa antioksidan, anti penuaan, dan bersifat anti pigmentasi.

Vitamin C terkenal bermanfaat dalam memelihara dan memperbaiki kulit yang rusak dan berpotensi meningkatkan produksi kolagen. Kolagen berfungsi dalam menjaga kulit tetap awet muda dan kenyal.

2. Niacinamide

Niacinamide bermanfaat dalam mengatasi masalah kulit kusam. Sebab, niacinamide yang berasal dari vitamin B3, terbukti efektif dalam mengurangi bekas jerawat dan berbagai jenis hiperpigmentasi pada kulit wajah.

Selain itu, niacinamide juga memiliki kemampuan untuk meredakan peradangan dan iritasi pada kulit. Alhasil, saat ini banyak produk perawatan kulit mengandung niacinamide dalam formulanya.

3. Shea Butter

Shea butter merupakan kandungan skincare yang dapat membantu melembapkan kulit dari luar. Selain itu, bahan ini juga diklaim aman dipergunakan untuk semua jenis kulit. Menariknya, shea butter juga mengandung senyawa triterpenes, yang dapat membantu mempercepat proses regenerasi kulit dan memicu produksi sel baru pada kulit.

4. Hyaluronic Acid

Hyaluronic acid atau asam hialuronat merupakan salah satu kandungan dalam skincare yang direkomendasikan untuk mengatasi wajah kusam. Asam hialuronat merupakan glikosaminoglikan alami yang terkandung di seluruh jaringan ikat tubuh. Senyawa ini juga merupakan komponen utama yang memberi struktur kulit.