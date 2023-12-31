Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Styling Rambut agar Kece Maksimal saat Tahun Baruan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:20 WIB
5 Tips Styling Rambut agar Kece Maksimal saat Tahun Baruan
Perawatan Rambut. (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMBUT merupakan salah satu bagian tubuh yang penting bagi para perempuan. Bad hair day pun bisa membuat mood seorang perempuan rusak dan membuatnya bete sepanjang hari.

Oleh karenanya, banyak perempuan yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan rambut yang indah. Apalagi jika ingin menghadiri acara penting, tentunya styling rambut menjadi bagian yang paling diperhatikan selain make up.

Apalagi menyambut tahun baru yang sudah di depan mata ini, ada undangan pesta yang siap Anda hadiri. Suatu hal yang menjadi kekhawatiran para kaum hawa yaitu sudah menghabiskan banyak waktu untuk menata rambut sedemikian rupa agar tampil paripurna, sayangnya rambut hanya bertahan sebentar saja.

Seketika rambut menjadi kehilangan bentuknya dan tak sesuai ekspektasi. Hal ini tentunya bisa merusak kepercayaan diri. Jika Anda tak ingin hal tersebut terjadi, maka Anda sebaiknya mengikuti beberapa tips di bawah ini lho. Yuk simak tips styling rambut agar tahan lama di malam tahun baru, dikutip berbagai sumber.

Persiapan sebelum styling

Ada beberapa persiapan yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan hasil styling yang tahan lama, salah satunya dengan memastikan rambut Anda bersih. Pilihlah produk shampoo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala. Selain itu, untuk menghindari kerusakan rambut, Anda harus mengaplikasikan produk heat protector untuk melindungi rambut dari panasnya alat styling.

Keringkan dengan hairdryer

Mengeringkan rambut dengan hairdryer tidak selalu buruk untuk rambut, sebab hairdryer membantu rambut menjadi lebih cepat kering. Rambut basah cenderung rapuh dan mudah rontok, maka jangan pernah biarkan rambut Anda mengering sendiri dalam waktu yang lama.

Perhatikan suhu catokan

Styling rambut dengan catokan memang jadi andalan para kaum hawa. Suhu catokan juga perlu diperhatikan lho. Suhu sebaiknya jangan terlalu rendah, sebab ini dapat membuat rambut tidak tahan lama. Sedangkan suhu yang terlalu panas dapat merusak rambut. Pilihlah suhu yang ditengah-tengah seperti 180 derajat celsius agar hasil masih berbentuk indah dan tahan lama.

