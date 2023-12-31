5 Tips Packing Bebas Stres, Bikin Liburan Jadi Tenang

PERGI berlibur atau melakukan perjalanan bisnis bisa menjadi pengalaman yang luar biasa, tetapi kesalahan dalam pengemasan barang-barang dapat mengubahnya menjadi momen yang penuh stres.

Agar Anda dapat menikmati setiap detik perjalanan Anda tanpa harus khawatir tentang barang-barang yang terlupakan atau kelebihan berat bagasi, mengutip Smarter Travel, berikut lima tips packing maksimal bebas stres membuat liburan Anda jadi tenang

1. Berhenti berkemas berlebihan dan cukup bawa tas jinjing

Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan adalah membawa terlalu banyak barang. Berhenti berkemas berlebihan dan pilihlah untuk membawa tas jinjing saja.

Ini tidak hanya membuat perjalanan Anda lebih ringan, tetapi juga mengurangi kekhawatiran tentang kehilangan tas di bandara. Jika Anda masih merasa cemas, pasanglah Apple Air Tag di tas Anda untuk melacaknya dengan mudah.

2. Persiapan matang

Jangan hanya merawat pakaian Anda, tetapi juga perlengkapan perjalanan Anda, termasuk koper Anda. Membersihkan koper setelah beberapa kali perjalanan akan menjaga kebersihan dan keawetan barang-barang Anda.

Sebuah koper yang terjaga dengan baik akan melindungi isi di dalamnya dan membuat perjalanan Anda lebih nyaman.

3. Berkemas simpel hindari barang mubazir

Berkemas bisa menjadi salah satu tugas yang paling menjengkelkan, tetapi ada cara untuk membuatnya lebih mudah. Sisihkan waktu Anda untuk mengemas, dan Anda akan mengurangi stres sebelum penerbangan.

Siapkan perlengkapan mandi dan simpanlah dalam koper Anda, sehingga Anda sudah siap untuk perjalanan. Gunakan list yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghemat waktu.