Hidung Ibu Hamil Mendadak Membesar? Ini Penjelasan Dokter

SELAMA kehamilan, para ibu hamil (Bumil) kerap mengalami perubahan pada dirinya. Salah satu perubahan fisik yang kerap dialami ibu hamil adalah hidung. Ya, tanpa disadari hidung ibu hamil mendadak membesar.

Terakit hal tersebut, Dokter Spesialis Kandungan, dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, Mkes menjelaskan kondisi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan hormon estrogen, dimana pembuluh darah menjadi lebih melebar dan lebih elastis.

“Sehingga menyebabkan tubuh bumil jadi mudah bengkak, termasuk hidung,” kata dr Dara, dikutip dalam akun X miliknya @dokterDara, Senin (1/1/2024).

Menurutnya, walaupun kondisi ini memang tidak selalu terjadi pada ibu hamil. Akan tetapi, biasanya ibu hamil yang mengalami kondisi ini akan terjadi di trimester dua dan trimester tiga, yang mana ketika cairan dalam tubuh semakin banyak.