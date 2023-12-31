Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hidung Ibu Hamil Mendadak Membesar? Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:00 WIB
Hidung Ibu Hamil Mendadak Membesar? Ini Penjelasan Dokter
Hidung ibu hamil mendadak membesar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SELAMA kehamilan, para ibu hamil (Bumil) kerap mengalami perubahan pada dirinya. Salah satu perubahan fisik yang kerap dialami ibu hamil adalah hidung. Ya, tanpa disadari hidung ibu hamil mendadak membesar.

Terakit hal tersebut, Dokter Spesialis Kandungan, dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, Mkes menjelaskan kondisi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan hormon estrogen, dimana pembuluh darah menjadi lebih melebar dan lebih elastis.

“Sehingga menyebabkan tubuh bumil jadi mudah bengkak, termasuk hidung,” kata dr Dara, dikutip dalam akun X miliknya @dokterDara, Senin (1/1/2024).

Menurutnya, walaupun kondisi ini memang tidak selalu terjadi pada ibu hamil. Akan tetapi, biasanya ibu hamil yang mengalami kondisi ini akan terjadi di trimester dua dan trimester tiga, yang mana ketika cairan dalam tubuh semakin banyak.

Ibu Hamil

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hamil Hidung Ibu Hamil Ibu Hamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement