5 Makanan Ini Dapat Ubah Kesehatan Tubuh di 2024

TAHUN baru 2024 segera tiba. Jika berbicara tentang tahun baru, biasanya seseorang ingin menjadi pribadi baru yang lebih baik dalam segi kesehatan.

Namun, tahukah Anda bahwa ada makanan yang bisa mengubah kesehatan tubuh Anda pada 2024 lho. Beberapa makanan dipercaya mampu menurunkan kolesterol, mempertahankan atau mengelola berat badan yang sehat, mengurangi gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, atau hanya merasa lebih berenergi setiap hari.

Mengutip dari Eat This, Selasa (2/1/2024) segala kesehatan tersebut bisa didapat dari lima makanan berikut ini.

1. Kacang-kacangan

"Menambahkan satu atau dua porsi kacang setiap hari dapat membuat dampak signifikan pada diet dengan menambahkan nutrisi seperti zat besi, magnesium, dan folat," kata Sarah Pflugradt, MS, RDN, CSCS.

Anda akan mendapatkan banyak protein dan serat dari kacang-kacangan. Hanya dengan satu setengah cangkir kacang hitam memiliki 7,5 gram protein dan 7,5 gram serat. Selain itu, mengonsumsi kacang biasa telah terbukti meningkatkan kontrol glukosa dan menurunkan kolesterol.

2. Rumput laut

"Rumput laut mengemas banyak kekuatan kesehatan ke dalam makanan rendah kalori," kata Amy Bene, MS RD CDCES, pemilik Nutrition Insights PLLC.

Rumput laut terkenal sebagai sumber makananyang baik dari berbagai vitamin, mineral, protein, serat, dan antioksidan sementara rendah lemak dan kalori. Jika ini adalah makanan new-to-you dan Anda tidak yakin bagaimana menggabungkannya, ada banyak kesempatan untuk mencobanya.

"Serapan rumput laut sering disajikan dengan sushi, dalam sup miso, disiapkan kering sebagai camilan atau ditambahkan ke banyak resep berbeda termasuk tumis atau bungkus," ujar Bene.

3. Buah berry

Segenggam buah berry dapat memeberikan banyak manfaat untuk menyehatkan tubuh.

“Tidak hanya buah beri yang dikemas dengan vitamin C yang meningkatkan kekebalan dan serat yang tinggi, mereka juga sarat dengan antioksidan," kata Danielle VenHuizen, RD, ahli diet terdaftar yang berbasis di Seattle dan pemilik Food Sense Nutrition.

"Beri dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan, yang dapat memiliki efek mendalam pada kesehatan secara keseluruhan," tutur VenHuizen.

Salah satu alasan yang mungkin mengapa buah beri memiliki dampak yang signifikan pada suasana hati adalah kandungan flavonoidnya yang tinggi.

Studi kecil telah menemukan bahwa hanya secangkir buah beri memiliki efek positif pada fungsi eksekutif (istilah yang menggambarkan memori kerja, perencanaan, pemecahan masalah, dan mengarahkan perhatian, pikiran, dan perilaku) pada anak-anak dan dewasa muda.