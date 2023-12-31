Mengenal Tumor Jinak Usus, Penyakit yang Dialami Komedian Senior Mpok Atiek

KABAR kurang mengenakkan datang dari komedian senior Mpok Atiek. Pasalnya, perempuan yang terkenal riang itu ternyata mengidap tumor jinak di usus.

Usut punya usut, Mpok Atiek didiagnosis mengidap tumor jinak di usus sejak Juni 2023. Sebelumnya, Mpok Atiek mengaku kerap merasakan sakit pada perutnya hampir setiap hari.

Lantas, apa itu penyakit tumor jinak usus seperti yang dialami Mpok Atiek? Berikut ulasannya, dikutip dari berbagai sumber, Senin (1/1/2024). Polip atau tumor jinak usus merupakan gumpalan kecil yang terbentuk pada lapisan usus, terutama usus besar atau rektum.

Pada tumor usus, sel tertentu dalam usus tumbuh secara tidak terkendali sehingga mengganggu aktivitas pada usus, apabila ukurannya sudah terlalu besar dan menekan jaringan sekitarnya.

Kebanyakan pertumbuhan polip atau tumor jinak yang timbul tidak berbahaya. Namun pada beberapa kasus, polip ini dapat berkembang menjadi kanker usus besar, yang dapat berakibat fatal jika ditemukan pada stadium lanjut.

Artinya, kanker usus besar ini bisa berbahaya dan menyebabkan kematian bila tidak ditangani. Karena itu, penting dilakukan screening pada kelompok orang yang berisiko.

Tumor usus seringkali tidak menimbulkan gejala. Karena itu, penting untuk melakukan tes skrining secara teratur, seperti kolonoskopi, agar ditemukan pada tahap awal sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan aman dan mudah.

Tumor bisa tumbuh akibat gangguan pertumbuhan dan pematangan dinding usus. Pada tumor non-neoplastik, terdapat akumulasi sel pada usus besar.

Sedangkan pada tumor neoplastik, terjadi kerusakan pada sel yang mengarah pada kanker. Belum diketahui apakah yang menyebabkan tumor tumbuh, tetapi faktor genetik dan gaya hidup sepertinya berperan.