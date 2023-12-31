Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Tumor Jinak Usus, Penyakit yang Dialami Komedian Senior Mpok Atiek

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:00 WIB
Mengenal Tumor Jinak Usus, Penyakit yang Dialami Komedian Senior Mpok Atiek
Mpok Atiek idap tumor jinak di usus. (Foto: Instagram @mpok.atiek)
A
A
A

KABAR kurang mengenakkan datang dari komedian senior Mpok Atiek. Pasalnya, perempuan yang terkenal riang itu ternyata mengidap tumor jinak di usus.

Usut punya usut, Mpok Atiek didiagnosis mengidap tumor jinak di usus sejak Juni 2023. Sebelumnya, Mpok Atiek mengaku kerap merasakan sakit pada perutnya hampir setiap hari.

Lantas, apa itu penyakit tumor jinak usus seperti yang dialami Mpok Atiek? Berikut ulasannya, dikutip dari berbagai sumber, Senin (1/1/2024). Polip atau tumor jinak usus merupakan gumpalan kecil yang terbentuk pada lapisan usus, terutama usus besar atau rektum.

Pada tumor usus, sel tertentu dalam usus tumbuh secara tidak terkendali sehingga mengganggu aktivitas pada usus, apabila ukurannya sudah terlalu besar dan menekan jaringan sekitarnya.

Mpok Atiek

Kebanyakan pertumbuhan polip atau tumor jinak yang timbul tidak berbahaya. Namun pada beberapa kasus, polip ini dapat berkembang menjadi kanker usus besar, yang dapat berakibat fatal jika ditemukan pada stadium lanjut.

Artinya, kanker usus besar ini bisa berbahaya dan menyebabkan kematian bila tidak ditangani. Karena itu, penting dilakukan screening pada kelompok orang yang berisiko.

Tumor usus seringkali tidak menimbulkan gejala. Karena itu, penting untuk melakukan tes skrining secara teratur, seperti kolonoskopi, agar ditemukan pada tahap awal sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan aman dan mudah.

Tumor bisa tumbuh akibat gangguan pertumbuhan dan pematangan dinding usus. Pada tumor non-neoplastik, terdapat akumulasi sel pada usus besar.

Sedangkan pada tumor neoplastik, terjadi kerusakan pada sel yang mengarah pada kanker. Belum diketahui apakah yang menyebabkan tumor tumbuh, tetapi faktor genetik dan gaya hidup sepertinya berperan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/481/2953534/mpok-atiek-beberkan-pola-hidup-usai-divonis-tumor-jinak-atur-jadwal-tidur-hingga-dilarang-banyak-pikiran-tQ6ArbkXNU.jpg
Mpok Atiek Beberkan Pola Hidup Usai Divonis Tumor Jinak, Atur Jadwal Tidur hingga Dilarang Banyak Pikiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/481/2950420/idap-tumor-otak-michael-bolton-langsung-dioperasi-V0jZJCXtyq.jpg
Idap Tumor Otak, Michael Bolton Langsung Dioperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/487/2949840/ngeri-cacing-jumbo-keluar-dari-perut-lansia-saat-operasi-tumor-dgdbA8F1ZD.jpg
Ngeri, Cacing Jumbo Keluar dari Perut Lansia saat Operasi Tumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/487/2947601/mpok-atiek-idap-tumor-jinak-di-usus-ngaku-takut-jalani-operasi-YV8mjgVrl4.jpg
Mpok Atiek Idap Tumor Jinak di Usus, Ngaku Takut Jalani Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/483/2914295/cegah-tumor-payudara-wanita-harus-hindari-kebiasaan-ini-89HvI80rEs.jpg
Cegah Tumor Payudara, Wanita Harus Hindari Kebiasaan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/483/2864783/mengenal-penyakit-mioma-tumor-jinak-yuk-ketahui-gejala-dan-penyebabnya-5TrYTGsmRW.jpg
Mengenal Penyakit Mioma Tumor Jinak, Yuk Ketahui Gejala dan Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement