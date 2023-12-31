Ashanty Puasa 72 jam, Ini Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh

PENYANYI cantik Ashanty mencoba untuk berpuasa selama 72 jam. Selama menjalankan puasa tersebut, dirinya mengaku sama sekali tak mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan gula.

Ibu sambung Aurel Hermansyah ini hanya minum air putih saja selama berpuasa. Dia pun menjelaskan tujuan utamanya menjalankan program puasa ini untuk kesehatan tubuh, bukan untuk menguruskan badan.

Puasa 72 jam dapat membuat tubuh memasuki kondisi ketosis. Ini adalah kondisi dimana tubuh kehilangan sumber energi utama dari karbohidrat. Oleh karenanya tubuh menggunakan cadangan lemak untuk menggantikan hilangnya karbohidrat tersebut.

Ternyata program puasa ini memiliki banyak manfaat lho untuk tubuh. Penasaran? Yuk simak selengkapnya di bawah ini, dikutip dari berbagai sumber, Senin (1/1/2024).

1. Meningkatkan kesehatan metabolisme