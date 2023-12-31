Wedang Jahe Bermanfaat untuk Penderita Diabetes, Begini Penjelasannya

MINUMAN wedang jahe dinilai bermanfaat untuk menghangatkan tubuh ketika cuaca sedang dingin. Minuman tradisional yang satu ini bahkan menjadi favorit masyarakat hingga saat ini.

Namun tahukah Anda, bahwa ternyata wedang jahe memiliki beragam manfaat lain? Anda yang memiliki keluhan diabetes akan mendapatkan hal positif jika mengonsumsi minuman tersebut.

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban hal itu karena berkaitan dengan kadar gula darah seseorang. Beberapa penelitian menunjukkan jika seseorang mengonsumsi jahe dengan porsi secukupnya maka dapat berperan mengurangi gula darah, menekankan resistensi insulin, dan mencegah komplikasi diabetes. Bahkan bisa mengurangi risiko kardiovaskular.

“Terdapat penelitian yang melibatkan 70 pasien diabetes tipe dua yang megonsumsi 1600 mg jahe, terbukti dapat menurunkan trigliserida, kolestrol total, fasting blood sugar (FBS), dan HbA1C,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Senin (1/1/2024).

Menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan diabetes, tetapi jahe juga memberikan beberapa dampak yang signifikan terhadap kesehatan tubuh misalnya meredakan mual muntah, menjaga fungsi pencernaan, mencegah peradangan dan sindrom metabolik, serta gejala lainnya.

Untuk itu, jika seseorang menderita diabetes lalu mengonsumsi wedang jahe dengan porsi tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan manfaat yang seperti disebutkan tadi.