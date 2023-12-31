Diguyur Hujan Deras, Pengunjung TMII Tetap Antusias Rayakan Malam Tahun Baru 2024

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi salah satu destinasi wisata untuk menghabiskan malam pergantian tahun 2024.

Meski diguyur hujan pada Minggu (31/12/2023), para pengunjung tetap antusias memadati destinasi wisata di Jakarta Timur ini.

Salah satunya wisatawan asal Bekasi, Kris (22). Datang seorang diri, Kris mengakau ingin menikmati malam pergantian tahun di Taman Mini dengan wajah yang baru.

“Taman Mini kan sekarang sudah bagus, jadi penasaran mau lihat kalau tahun baruan gini kayak gimana,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, di lokasi.

(Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

Kris tiba di Taman Mini sekitar pukul 17.30 WIB dan segera menuju ke spot utama TMII, Danau Archipelago. Meski diguyur hujan, Kris tetap antusias bahkan dirinya juga rela membeli jas hujan yang dijual di kawasan TMII.

“Biasanya tahun baru memang hujan kan, jadi udah prediksi. Enggak masalah juga sudah beli jas hujan,” paparnya.

Berbagai pertunjukan pun begitu dinanti Kris. Namun, salah satunya yang ia tunggu-tunggu adalah pertunjukan kembang api yang spektakuler. “Pastinya mau lihat kembang api ya,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur mulai diguyur hujan sejak sore tadi. Para pengunjung pun tetap bersemangat meski destinasi wisata ini diguyur hujan.