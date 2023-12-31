Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diguyur Hujan Deras, Pengunjung TMII Tetap Antusias Rayakan Malam Tahun Baru 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:41 WIB
Diguyur Hujan Deras, Pengunjung TMII Tetap Antusias Rayakan Malam Tahun Baru 2024
Pengunjung padati kawasan TMII meski diguyur hujan jelang pergantian tahun (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi salah satu destinasi wisata untuk menghabiskan malam pergantian tahun 2024.

Meski diguyur hujan pada Minggu (31/12/2023), para pengunjung tetap antusias memadati destinasi wisata di Jakarta Timur ini.

Salah satunya wisatawan asal Bekasi, Kris (22). Datang seorang diri, Kris mengakau ingin menikmati malam pergantian tahun di Taman Mini dengan wajah yang baru.

“Taman Mini kan sekarang sudah bagus, jadi penasaran mau lihat kalau tahun baruan gini kayak gimana,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, di lokasi.

TMII Hujan Jelang Malam Pergantian Tahun

(Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

Kris tiba di Taman Mini sekitar pukul 17.30 WIB dan segera menuju ke spot utama TMII, Danau Archipelago. Meski diguyur hujan, Kris tetap antusias bahkan dirinya juga rela membeli jas hujan yang dijual di kawasan TMII.

“Biasanya tahun baru memang hujan kan, jadi udah prediksi. Enggak masalah juga sudah beli jas hujan,” paparnya.

Berbagai pertunjukan pun begitu dinanti Kris. Namun, salah satunya yang ia tunggu-tunggu adalah pertunjukan kembang api yang spektakuler. “Pastinya mau lihat kembang api ya,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur mulai diguyur hujan sejak sore tadi. Para pengunjung pun tetap bersemangat meski destinasi wisata ini diguyur hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/408/3101217/wave_of_glamour_with_anggun_sukses_digelar_di_bali-DRQh_large.jpg
Wave of Glamour with Anggun Sukses Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/549/3100202/4_rekomendasi_tempat_wisata_di_kabupaten_sampang_untuk_liburan_tahun_baru-XSx9_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata di Kabupaten Sampang untuk Liburan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/406/3100137/5_hotel_untuk_rayakan_malam_tahun_baru_di_malang_dan_batu-EzR7_large.jpg
5 Hotel untuk Rayakan Malam Tahun Baru di Malang dan Batu, Pesta Kembang Api hingga Lihat Sunrise Pertama di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947913/cerita-sulitnya-pulang-usai-pesta-tahun-baru-di-bundaran-hi-netizen-tiba-tiba-ingat-padang-mahsyar-8gDjIWMalr.JPG
Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947783/tak-seperti-indonesia-pakistan-larang-perayaan-tahun-baru-sebagai-bentuk-solidaritas-atas-palestina-gNP1ghD8vp.JPG
Tak seperti Indonesia, Pakistan Larang Perayaan Tahun Baru sebagai Bentuk Solidaritas atas Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement