Jauh-Jauh dari NTT, 3 Mahasiswi Ini Ngebet Nonton Rony Parulian di Pantai Lagoon Ancol

3 mahasiswi asal NTT malam tahun baruan di Pantai Lagoon, Ancol (Foto: Nurul Amanah/MPI)

SIAPA bilang panorama Ancol di momen tahun baru hanya bisa dinikmati oleh warga Jakarta saja?

Banyak kok pelancong dari luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa sengaja datang objek wisata di wilayah Jakarta Utara itu demi menikmati sensasi momen tahun baru di pesisir pantai dengan langit yang dihujani kembang api.

Contohnya tiga pengunjung asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Mereka rela datang jauh-jauh dari timur demi menghabiskan malam tahun baru di pesisir Pantai Ancol.

Terlebih, ketiganya merupakan fans berat Rony Parulian, jebolan Indonesian Idol yang akan mengguncang panggung konser di Pantai Lagoon, Ancol.

Pantai Lagoon, Ancol (Foto: Ist)

Meski Rony baru akan naik panggung pukul 21.30 WIB, Sandra, Maya, dan Marlince sudah standby di sekitar panggung dari pukul 18.00 WIB.

Sudah lama mereka mengidolakan Rony. Ketika mereka memutuskan untuk berkuliah di Jakarta, bertemu Rony pun menjadi tujuan utama sebelum masa perkuliahan di mulai nantinya.

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Padati Kawasan Malioboro Jelang Pergantian Tahun

"Kita mau nonton mas Rony soalnya suka karakternya, suaranya," ujar Sandra.

Maya dan Marlince tampak malu-malu menceritakan kekagumannya pada Rony. Hanya Sandra yang tampak memuji pelantun 'Mengapa' itu sembari membayangkan suara khasnya yang selalu bikin penggemarnya merinding.