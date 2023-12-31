Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jauh-Jauh dari NTT, 3 Mahasiswi Ini Ngebet Nonton Rony Parulian di Pantai Lagoon Ancol

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:33 WIB
Jauh-Jauh dari NTT, 3 Mahasiswi Ini Ngebet Nonton Rony Parulian di Pantai Lagoon Ancol
3 mahasiswi asal NTT malam tahun baruan di Pantai Lagoon, Ancol (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

SIAPA bilang panorama Ancol di momen tahun baru hanya bisa dinikmati oleh warga Jakarta saja?

Banyak kok pelancong dari luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa sengaja datang objek wisata di wilayah Jakarta Utara itu demi menikmati sensasi momen tahun baru di pesisir pantai dengan langit yang dihujani kembang api.

Contohnya tiga pengunjung asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Mereka rela datang jauh-jauh dari timur demi menghabiskan malam tahun baru di pesisir Pantai Ancol.

Terlebih, ketiganya merupakan fans berat Rony Parulian, jebolan Indonesian Idol yang akan mengguncang panggung konser di Pantai Lagoon, Ancol.

Pantai Lagoon, Ancol

Pantai Lagoon, Ancol (Foto: Ist)

Meski Rony baru akan naik panggung pukul 21.30 WIB, Sandra, Maya, dan Marlince sudah standby di sekitar panggung dari pukul 18.00 WIB.

Sudah lama mereka mengidolakan Rony. Ketika mereka memutuskan untuk berkuliah di Jakarta, bertemu Rony pun menjadi tujuan utama sebelum masa perkuliahan di mulai nantinya.

"Kita mau nonton mas Rony soalnya suka karakternya, suaranya," ujar Sandra.

Maya dan Marlince tampak malu-malu menceritakan kekagumannya pada Rony. Hanya Sandra yang tampak memuji pelantun 'Mengapa' itu sembari membayangkan suara khasnya yang selalu bikin penggemarnya merinding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/406/2994756/manfaatkan-libur-lebaran-wisatawan-antusias-berburu-sunset-di-pantai-ancol-5AWUgqjrKK.JPG
Manfaatkan Libur Lebaran, Wisatawan Antusias Berburu Sunset di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/406/2981901/ngabuburit-di-ancol-gratis-selama-ramadhan-cek-caranya-di-sini-0BIVIcbt5u.JPG
Ngabuburit di Ancol Gratis Selama Ramadhan, Cek Caranya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/406/2944035/jadi-spot-favorit-di-ancol-bule-amerika-puji-kebersihan-pantai-lagoon-mFT808W6bn.JPG
Jadi Spot Favorit di Ancol, Bule Amerika Puji Kebersihan Pantai Lagoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/406/2944004/jauh-jauh-dari-palembang-dan-indramayu-begini-kesan-pengunjung-pertama-kali-liburan-ke-ancol-bF8eeO0Cy7.JPG
Jauh-Jauh dari Palembang dan Indramayu, Begini Kesan Pengunjung Pertama Kali Liburan ke Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/406/2943946/50-ribu-pengunjung-diprediksi-serbu-ancol-saat-puncak-libur-nataru-wrF0LB4YGV.JPG
50 Ribu Pengunjung Diprediksi Serbu Ancol saat Puncak Libur Nataru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement