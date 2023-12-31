Wisatawan Mulai Padati Kawasan Malioboro Jelang Pergantian Tahun

SUASANA ramai mulai terlihat di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta menjelang pergantian tahun 2024.

Kepadatan pengunjung yang ingin melihat keseruan pesta kembang api di Kota Gudeg sudah terlihat pada Minggu (31/12/2023) sejak pukul 19.40 WIB.

Pantauan di lapangan, jalan sepanjang kawasan Malioboro telah dipasangi pagar pembatas untuk memberi ruang petugas medis jika ada wisatawan yang membutuhkan pertolongan. Sejumlah petugas kepolisian juga terlihat sudah berjaga di lokasi.

(Foto: MPI/Yohanes Demo)

Berbeda dari hari-hari biasanya, khusus di momen malam tahun baru ini, kepolisian menutup akses kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk masuk ke kawasan Jalan Malioboro.

Adapun pemberlakuan car free night (CFN) telah diberlakukan sejak pukul 18.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB.

Sejumlah pedagang asongan juga sudah banyak terlihat berkeliling menawarkan jualannya, seperti air mineral dan makanan ringan dan lainnya.