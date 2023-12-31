Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisatawan Mulai Padati Kawasan Malioboro Jelang Pergantian Tahun

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:21 WIB
Wisatawan Mulai Padati Kawasan Malioboro Jelang Pergantian Tahun
Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta (Foto: Pinterest)
A
A
A

SUASANA ramai mulai terlihat di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta menjelang pergantian tahun 2024.

Kepadatan pengunjung yang ingin melihat keseruan pesta kembang api di Kota Gudeg sudah terlihat pada Minggu (31/12/2023) sejak pukul 19.40 WIB.

Pantauan di lapangan, jalan sepanjang kawasan Malioboro telah dipasangi pagar pembatas untuk memberi ruang petugas medis jika ada wisatawan yang membutuhkan pertolongan. Sejumlah petugas kepolisian juga terlihat sudah berjaga di lokasi.

Wisatawan Padati Kawasan Malioboro

(Foto: MPI/Yohanes Demo)

Berbeda dari hari-hari biasanya, khusus di momen malam tahun baru ini, kepolisian menutup akses kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk masuk ke kawasan Jalan Malioboro.

Adapun pemberlakuan car free night (CFN) telah diberlakukan sejak pukul 18.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB.

Sejumlah pedagang asongan juga sudah banyak terlihat berkeliling menawarkan jualannya, seperti air mineral dan makanan ringan dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/408/3101217/wave_of_glamour_with_anggun_sukses_digelar_di_bali-DRQh_large.jpg
Wave of Glamour with Anggun Sukses Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/549/3100202/4_rekomendasi_tempat_wisata_di_kabupaten_sampang_untuk_liburan_tahun_baru-XSx9_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata di Kabupaten Sampang untuk Liburan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/406/3100137/5_hotel_untuk_rayakan_malam_tahun_baru_di_malang_dan_batu-EzR7_large.jpg
5 Hotel untuk Rayakan Malam Tahun Baru di Malang dan Batu, Pesta Kembang Api hingga Lihat Sunrise Pertama di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947913/cerita-sulitnya-pulang-usai-pesta-tahun-baru-di-bundaran-hi-netizen-tiba-tiba-ingat-padang-mahsyar-8gDjIWMalr.JPG
Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947783/tak-seperti-indonesia-pakistan-larang-perayaan-tahun-baru-sebagai-bentuk-solidaritas-atas-palestina-gNP1ghD8vp.JPG
Tak seperti Indonesia, Pakistan Larang Perayaan Tahun Baru sebagai Bentuk Solidaritas atas Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement