HOME WOMEN TRAVEL

Menanti Pergantian Tahun, Masyarakat Lesehan Gelar Tikar di Bundaran HI

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:08 WIB
Menanti Pergantian Tahun, Masyarakat Lesehan Gelar Tikar di Bundaran HI
Masyarakat gelar tikar malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta (Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

BUNDARAN Hotel Indonesia menjadi pusat perayaan malam tahun baru bertajuk 'Malam Muda Mudi'. Terdapat banyak pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat, baik dari Jakarta maupun yang berasal dari kota-kota penyangga.

Sebagai pusat perayaan malam tahun baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan hiburan kelas dunia.

Yakni pertunjukan cahaya, seperti water mist show, video mapping, atraksi 500 drone, dan puncaknya adalah pertunjukan kembang api, yang dikemas dalam tajuk 'Kirana Jakarta'.

Selain itu, terdapat panggung musik yang diisi oleh musisi papan atas Indonesia untuk menghibur masyarakat yang memenuhi Bundaran HI.

Pengunjung HI Gelar Tikar

Uniknya, masyarakat yang hadir di Bundaran HI menggelar tikar yang dibelinya dari pedagang untuk menikmati seluruh pertunjukan yang disediakan.

Ini membuat mereka merasa lebih nyaman karena tak perlu berdiri selama berjam-jam untuk menantikan perayaan puncak.

"Belinya Rp10.000 mas. Buat duduk biar enggak capek berdiri, udah tua juga. Ajak anak-anak ini mau lihat kembang api," ujar Manto asal Jakarta.

Halaman:
1 2
      
