Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pertunjukan Wayang Kulit Meriahkan Malam Tahun Baru di TMII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:02 WIB
Pertunjukan Wayang Kulit Meriahkan Malam Tahun Baru di TMII
Pertunjukan wayang kulit di TMII (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menyajikan pertunjukan wayang kulit dalam rangka memeriahkan malam tahun baru. Pertunjukan Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng ini turut menarik antusias para pengunjung.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Minggu (31/12/2023) malam, pertunjukan Wayang Kulit Semalam Suntuk ini diadakan di Selasar Sasono Utomo sejak pukul 20.00 WIB. Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng pun memulai mengisahkan cerita Mahabaratha dan Ramayana.

Musik gamelan pun mulai mengiringi pembukaan atraksi wayang kulit itu. Diiringi nyanyian para sinden yang semakin memperkental nuansa budaya Jawa di pagelaran ini.

Pertunjukan Wayang Kulit di TMII

(Foto: Annastasya/MPI)

Selama pagelaran ini, pengunjung turut menyaksikannya dengan seksama. Mereka juga ikut takjub dengan atraksi Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng dalam atraki wayang kulit ini.

Salah satunya Leman (52) pengunjung asal Condet, Jakarta Timur. Leman yang hobi menonton atraksi wayang kulit ikut senang menyaksikan wayang di malam tahun baru.

“(Iya) suka pertunjukan wayang kulit. Sebelum lihat kembang api nonton ini (wayang kulit) dulu,” kata Leman di lokasi.

Bersama pengunjung yang lain, Leman pun menyaksikan pertunjukan itu dengan khidmat. Tak cuma menghibur, atraksi wayang kulit di malam tahun baru ini juga turut melestarikan seni tradisi Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/408/3101217/wave_of_glamour_with_anggun_sukses_digelar_di_bali-DRQh_large.jpg
Wave of Glamour with Anggun Sukses Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/549/3100202/4_rekomendasi_tempat_wisata_di_kabupaten_sampang_untuk_liburan_tahun_baru-XSx9_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata di Kabupaten Sampang untuk Liburan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/406/3100137/5_hotel_untuk_rayakan_malam_tahun_baru_di_malang_dan_batu-EzR7_large.jpg
5 Hotel untuk Rayakan Malam Tahun Baru di Malang dan Batu, Pesta Kembang Api hingga Lihat Sunrise Pertama di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947913/cerita-sulitnya-pulang-usai-pesta-tahun-baru-di-bundaran-hi-netizen-tiba-tiba-ingat-padang-mahsyar-8gDjIWMalr.JPG
Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947783/tak-seperti-indonesia-pakistan-larang-perayaan-tahun-baru-sebagai-bentuk-solidaritas-atas-palestina-gNP1ghD8vp.JPG
Tak seperti Indonesia, Pakistan Larang Perayaan Tahun Baru sebagai Bentuk Solidaritas atas Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement