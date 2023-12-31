Pertunjukan Wayang Kulit Meriahkan Malam Tahun Baru di TMII

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menyajikan pertunjukan wayang kulit dalam rangka memeriahkan malam tahun baru. Pertunjukan Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng ini turut menarik antusias para pengunjung.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Minggu (31/12/2023) malam, pertunjukan Wayang Kulit Semalam Suntuk ini diadakan di Selasar Sasono Utomo sejak pukul 20.00 WIB. Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng pun memulai mengisahkan cerita Mahabaratha dan Ramayana.

Musik gamelan pun mulai mengiringi pembukaan atraksi wayang kulit itu. Diiringi nyanyian para sinden yang semakin memperkental nuansa budaya Jawa di pagelaran ini.

(Foto: Annastasya/MPI)

Selama pagelaran ini, pengunjung turut menyaksikannya dengan seksama. Mereka juga ikut takjub dengan atraksi Dalang Ki Sri Susilo Tengkleng dalam atraki wayang kulit ini.

Salah satunya Leman (52) pengunjung asal Condet, Jakarta Timur. Leman yang hobi menonton atraksi wayang kulit ikut senang menyaksikan wayang di malam tahun baru.

“(Iya) suka pertunjukan wayang kulit. Sebelum lihat kembang api nonton ini (wayang kulit) dulu,” kata Leman di lokasi.

Bersama pengunjung yang lain, Leman pun menyaksikan pertunjukan itu dengan khidmat. Tak cuma menghibur, atraksi wayang kulit di malam tahun baru ini juga turut melestarikan seni tradisi Tanah Air.