HOME WOMEN FOOD

Resep Sate Rib Eye, Menu Bakar-bakaran Nikmat di Tahun Baru

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:32 WIB
Resep Sate Rib Eye, Menu Bakar-bakaran Nikmat di Tahun Baru
Resep sate rib eye. (Foto: YouTube @Masak TV)
A
A
A

MOMEN tahun baru identik dengan berkumpul bersama keluarga atau kerabat dan menghabiskan waktu dengan pesta bakar-bakaran. Seperti diketahui, jagung menjadi menu yang hampir selalu ada di setiap momen bakar-bakaran.

Jika bosan dengan jagung bakar dan ingin mencoba menu premium, Anda bisa mengolah daging rib eye untuk dijadikan sate. Rib eye biasanya diolah menjadi steak dengan harga yang cukup mahal di pasaran. Kali ini, Anda bisa mengolahnya dengan ditusuk menjadi sate.

Daging rib eye yang empuk dengan bumbu bakaran yang manis dan gurih menjadi perpaduan yang lengkap dan dijamin bikin ketagihan.

Kalau sehari-hari anda biasa menyantap sate ayam atau kambing, sate rib eye menjadi terobosan baru yang unik di malam tahun baru. Berikut cara membuat sate rib eye untuk menu bakar-bakaran di tahun baru, sebagaimana dirangkum dari channel YouTube @Masak TV, Minggu (31/12/2023)

Resep Sate Rib Eye

Bahan :

Sate Rib Eye

350 g rib eye

Bumbu bakaran :

3 sdm bumbu putih

2 sdm cabai merah giling

1 sdm kunyit halus

2 sdm saus tiram

100 ml kecap manis

1 sdt ketumbar

1 sdm margarine (cairkan)

Garam

Kaldu jamur

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Sate Sate Rib Eye Resep Masakan
Telusuri berita women lainnya
