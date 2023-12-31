Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menghitung Kolesterol Daging Ayam, Kambing dan Sapi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:19 WIB
Menghitung Kolesterol Daging Ayam, Kambing dan Sapi
Komparasi Kolesterol Daging. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAKAR-BAKARAN memang kerap dilakukan menyambut perayaan tahun baru. Biasanya yang menjadi bahan bakar-bakaran adalah daging, baik daging kambing, sapi, maupun ayam.

Tapi, daging-daging ini memang memiliki risiko bagi mereka yang menderita darah tinggi, kolesterol, dan juga lansia. Lantas, sebenarnya daging apa yang memiliki kadar kolestrol yang rendah? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber.

Penyebab dari hipertensi sendiri, adalah mengonsumsi makanan tinggi garam, tinggi kolesterol, serta makanan yang mengandung kedua zat ini. Oleh sebab itu, yang perlu menjadi kewaspadaan bukan makanannya melainkan zat yang terkandung dalam makanan itu.

Melansir dari laman Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan penelitian terbaru, disebutkan bahwa kadar kolesterol dalam daging kambing justru lebih rendah daripada daging sapi. Lebih lanjut, daging ayam juga memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dari pada daging kambing.

Melansir laman Kemenkes RI, daging kambing mengandung 75 mg kolesterol. Sementara, Daging sapi(potongan sirloin) mengandung sekitar 90 miligram. Lalu, daging dada ayam tanpa kulit mengandung 85 mg kolesterol.

“Sehingga kalau tanya daging kambing aman atau tidak harusnya lebih aman karena kadar kolesterolnya paling rendah. Tapi yang harus menjadi perhatian lagi adalah cara memasaknya,” ujar Pakar ilmu keperawatan UNAIR, Dr Abu Bakar.

Halaman:
1 2
      
