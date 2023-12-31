Konsumsi Buah Utuh Vs Jus, Mana yang Lebih Baik?

BUAH memang baik untuk kesehatan, lantaran memiliki banyak vitamin dan mineral bermanfaat untuk tubuh. Kita pun disaramkan mengonsumsi buah setiap hari agar kebutuhan dalam tubuh terpenuhi.

Tapi, banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk membeli dan mengolah buah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengonsumsi jus buah yang memang lebih mudah didapatkan dan memiliki lebih banyak varian.

Akan tetapi, tahukah Anda bahwa sebetulnya pemenuhan nutrisi buah utuh dan jus buah itu berbeda? Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan faktor pertama yaitu karena kandungan serat yang dimiliki.

“Buah utuh itu mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan. Nah sedangkan nih jus buah yang dibuat dengan ekstraktor seperti blender atau juicer itu akan menyebabkan 80-95 Persen serat itu menjadi residu dan dibuang,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus.

Karena memiliki kandungan serat lebih banyak, buah utuh lebih unggul jika dibandingkan dengan jus buah. Selain itu, faktor kedua adalah kandungan gula.

Menurut dr Nadia, semua buah utuh dan jus buah itu mengandung gula alami yang disebut dengan fruktosa, tapi bedanya fruktosa pada buah utuh itu dapat menambah asupan gula bagi tubuh. Sedangkan pada jus buah, itu bisa menambah asupan gula bagi tubuh.

“Nah ini tuh disebabkan karena kandungan serat itu tadi, karena semakin banyak kandungan seratnya bisa membantu memperlambat kecepatan fruktosa yang diserap ke dalam aliran darah,” ucap dr Nadia.