HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Makan Tomat untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya untuk Imun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:00 WIB
5 Manfaat Makan Tomat untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya untuk Imun
Manfaat makan tomat, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEJUMLAH wilayah di Indonesia sering kali dilanda cuaca yang tak menentu. Panas dan hujan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia ini, membuat masyarakat harus ekstra dalam menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.

Tak hanya dengan suplemen dan berolahraga, Anda juga bisa meningkatkan imunitas tubuh menggunakan bahan-bahan alami salah satunya yakni tomat. Tomat merupakan salah satu sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat. Siapa sangka, tomat ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh di tengah musim pancaroba ini loh!

Mau tahu, manfaat apa saja dari tomat terkait kesehatan dan imunitas tubuh? Yuk simak informasinya berikut, sebagaimana dihimpun dari WebMD dan Healthline, Minggu (31/12/2023)

 BACA JUGA:

1. Melawan radika bebas: Tomat kaya akan zat yang disebut likopen yang memberi warna merah cerah pada tomat, ini membantu melindungi tomat dari sinar ultraviolet matahari. Likopen adalah antioksidan dan berguna untuk melawan molekul yang disebut radikal bebas yang dapat merusak sel dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Makanan tinggi likopen, seperti tomat, dapat menurunkan kemungkinan kita terkena kanker paru-paru, perut, atau prostat.

 BACA JUGA:

2. Meredakan peradangan: Penelitian menunjukkan bahwa tomat dapat meredakan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar kolesterol. Tomat juga mencegah pembekuan darah hingga membantu mencegah stroke

Halaman:
1 2
      
