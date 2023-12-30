Potret Hot Mom Aura Kasih Liburan Bareng Anak, Gemes Banget!

AKHIR tahun selalu dimanfaatkan oleh para orang tua untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal itu juga yang dilakukan oleh artis cantik Aura Kasih.

Namun libur akhir tahun ini terasa berbeda, alih-alih pergi keluar kota atau luar negeri, Aura Kasih memilih mengajak buah hatinya, Arabella ke mall. Momen itu ia bagikan di dalam Instagram pribadinya @aurakasih.

"Merry Christmas! May your days be merry and bright. Happy holiday," tulis Aura Kasih dalam keterangan.

Pada foto itu, Aura Kasih tampil santai pakai mini jumpsuit motif warna biru dengan aksen tali di bagian pinggangnya. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam, shoulder bag putih dan high heels dari brand Hemes.