HOME WOMEN LIFE

4 Potret Seksi Virly Virginia yang Tersert Film Porno, Rebahan Manja di Ranjang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |00:31 WIB
4 Potret Seksi Virly Virginia yang Tersert Film Porno, Rebahan Manja di Ranjang
Virly Virginia. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Virly Virginia tengah menjadi perbincangan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus film dewasa. Tak sendiri, pemeran di film itu juga ada Siskaeee, Meli 3GP, dan belasan orang lainnya yang kini juga jadi tersangka.

Kasus tersebut bermula ketika pihak kepolisian melakukan penggerebekan terkait produksi film dewasa. Sejak kasus itu ramai disorot, banyak netizen yang penasaran dengan sosok Virly Virginia. Virly merupakan perempuan keturunan Chinese kelahiran 11 Mei 1991.

Ia salah satu publik figur yang aktif di media sosial. di Instagram pribadinya dia banyak mengunggah aktivitasnya dan juga foto OOTD yang menggoda.

Seperti pada unggahannya ini dia tampil seksi memakai dress warna biru. Dia foto dengan beberapa pose yang menggoda. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @virly.virginia_real.

Tampil seksi pakai dress biru

Virly Virginia

Potret Virly Virginia tampil seksi memakai dress biru. Dress yang dia pakai ini memiliki aksen tali dan ruffle di bagian pinggangnya. Di foto ini dia nampak pose di jendela sambil menunjukkan ekspresi fierce dan gaya yang menggoda.

Pose genit

Virly Virginia

Pose genit VIrly saat mengesampingkan rambutnya. Satu tangannya terlihat dilipat ke bagian perut dan tangan satunya menyentuh rambutnya. Virly memberikan ekspresi datar ke kamera dengan tatapan mata menggoda.

