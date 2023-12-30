5 Mitos Tahun Baru yang Dipercaya Bawa Keberuntungan di Tahun Depan

MALAM tahun baru memang tinggal menghitung jam saja. Biasanya, setiap pergantian tahun menjadi momentum untuk berkumpul bersama keluarga hingga jadi momen untuk meluapkan segala harapan di tahun depan.

Meski begitu, ada beberapa mitos yang berkembang di seluruh dunia mengenai malam tahun baru ini. Tak sedikit masyarakat yang menganggap malam tahun baru tak hanya pergantian tahun, tapi juga memiliki makna tersendiri.

Mitos-mitos ini pun ikut bermunculan di berbagai negara. Tak sedikit pula masyarakat yang memercayainya. Penasaran, apa saja mitos mengenai malam tahun baru yang banyak dipercaya orang? Berikut informasinya dilansir Elite Daily.

Membakar Barang Masa Lalu

Mitos pertama ialah malam tahun baru diartikan sebagai membakar masa lalu. Kepercayaan ini pun sering dilakukan secara harfiah yakni membakar barang-barang ataupun foto yang mengingatkan kita dengan masa lampau.

Warga Ekuador melakukan hal ini setiap tahun pada malam tahun baru untuk memastikan tahun mendatang mereka tidak terbebani. Menurut Condé Nast Traveler, penduduk setempat mengumpulkan satu atau beberapa foto yang melambangkan segala sesuatu yang tidak ingin mereka ikuti di tahun baru dan membakarnya.

Makan Anggur

Bagi orang Spanyol, momen malam tahun baru jadi waktu yang tepat untuk memakan anggur. Konon, mereka meyakini mitos untuk memakan 12 buah anggur saat jam menunjukkan tengah malam.

Menurut Food Republic, memakan buah anggur dipercaya memiliki makna yakni menjamin untuk memulai tahun dengan sedikit adrenalin. Semua orang memakan 12 buah anggur untuk melambangkan 12 bulan ke depan.

Ciuman Membawa Keberuntungan

Siapa yang sering berciuman saat malam pergantian tahun? Mitosnya, tindakan itu bisa membawa keberuntungan. Konon, berciuman dengan seseorang yang kebetulan berdiri di samping Anda saat malam pergantian tahun bisa berarti hal baik bagi kehidupan cinta Anda di tahun baru.

Bahkan, banyak yang percaya bila tidak melakukannya, Anda bisa mengalami masalah romansa selama setahun ke depan.