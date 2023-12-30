Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beredar Foto Lawas Ivan Gunawan, Ternyata Pernah Jadi Ketua OSIS Loh

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:20 WIB
Beredar Foto Lawas Ivan Gunawan, Ternyata Pernah Jadi Ketua OSIS Loh
Ivan Gunawan. (Foto: Instagram)
NAMA Ivan Gunawan (Igun) memang dikenal netizen sebagai desainer yang sudah mengeluarkan banyak karya. Igun pun juga hadir dalam beberapa acara televisi, baik menjadi juri atau acara televisi lainnya.

Penampilan Ivan Gunawan pun cukup menyita perhatian. Ternyata, tampilannya tersebut memang sudah dia miliki sejak lama, terbukti dengan foto lawasnya yang muncul di media sosial. Foto tersebut menampilkan sosok Igun ketika masih duduk di bangku SMA.

Diketahui foto lawas tersebut diambil dari salah satu halaman majalah Aneka Yess, majalah yang cukup terkenal pada era 90-an. Dalam foto tersebut, Igun tampak begitu gagah dengan balutan kemeja berwarna biru dan celana hitam.

Ivan Gunawan

Fakta unik yang mencuat, ternyata sosok Igun sempat menjabat menjadi Ketua OSIS di SMA Perguruan Cikini lho. Padahal saat itu dirinya juga tengah terjung ke dunia modeling, bahkan dirinya pernah menyandang penghargaan The Best Catwalk Aneka Yess tahun 1997 lalu.

"Padahal kalo ada urusan modeling, saya terpaksa harus bolos, eh sekarang dipercaya jadi Ketua OSIS, Yah, laksanakan aja yach,” kata Igun seperti yang tertera dalam Majalah Aneka Yess, dikutip dari akun X @tanyarlfes.

Tak hanya jiwa kepemimpinan, ternyata kemampuan public speaking yang dimiliki Igun sudah ada sejak masih SMA. Kemampuan tersebut yang membawanya menjadi ketua OSIS yang terpilih.

"Saya masuk nominasi di urutan dua. Yang diunggulin anak kelas 2 sih, tapi sebelum dipilih ada tes pidato. Nah, hasil pidato saya dinilai lebih bagus dari dia. Jadinya kepilih dech" jelas Igun dalam majalah tersebut.

