HOME WOMEN LIFE

Viral Video Bella Damaika yang Diduga Pelakor Saat Jadi Pramugari, Netizen: Judes Banget Mbak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:19 WIB
Viral Video Bella Damaika yang Diduga Pelakor Saat Jadi Pramugari, Netizen: Judes Banget Mbak
Bella Damaika. (Foto: Facebook)
A
A
A

TIKTOKER Ira Nandha secara mengejutkan membuat postingan tentang perselingkuhan suaminya di Instagram. Dalam postingan tersebut, dia menulis telah diselingkuhi sebanyak 6 kali.

Salah satu yang disebut sebagai selingkuhan suaminya adalah Pramugari bernama Bella Damaika. Akibatnya, nama Bella Damaika pun menjadi buruan netizen, karena banyak yang penasaran dengan sosok yang disebut selingkuhan pilot sekaligus suami selebgran Ira Nandha, Elmer Syaherman.

Bella Damaika

Terbaru, beredar video sosok Bella Damaika saat bertugas menjadi pramugari di salah satu maskapai Tanah Air. Dalam video itu, Bella yang mengenakan seragam berwarna hijau nampak tengah memeragakan petunjuk keselamatan di dalam pesawat.

Video itu diunggah oleh akun Twitter, @kegbblgnunfaedh. “Jutek banget sih mbak mukanya,” tulis akun itu.

Sosok Bella dalam rekaman berdurasi 22 detik ini menjadi sorotan usai viralnya bukti perselingkuhannya dengan seorang pilot sekaligus suami orang. Nampak Bella menunjukan bagaimana caranya memakai pelampung hingga petunjuk keselamatan lainnya.

Ekspresi Bella di video ini pun juga mencuri perhatian netizen lantaran dianggap jutek alias tak ramah. Banyak warganet beranggapan sosok pramugari harusnya bisa lebih bersikap ramah dan murah senyum.

Halaman:
1 2
      
