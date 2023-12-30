Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Katering Nikahan Sajikan Mi Instan untuk Gubukan, Netizen: Ide Hemat Budget

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |17:16 WIB
Viral Katering Nikahan Sajikan Mi Instan untuk Gubukan, Netizen: Ide Hemat Budget
Viral Mi Instan di Nikahan. (Foto: TikTok)
A
A
A

DALAM sebuah acara pernikahan, para tamu biasanya akan disajikan beberapa makanan utama ditambah dengan gubukan. Biasanya, gubukan itu pun berisikan jajanan khas seperti bakso, siomay, hingga dimsum.

Meski begitu, ada juga pasangan pengantin yang menyediakan menu yang sederhana untuk para tamu di momen pernikahan mereka.

Seperti pernikahan sepasang pengantin di Jakarta Timur yang baru-baru ini viral di jagat maya karena justru menyajikan menu makanan yang ‘anti mainstream’ bagi para tamu.

Pasalnya, tamu yang hadir di pernikahan tersebut disajikan menu makanan berupa mie instan. Momen tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @villa_srimanganti.

Viral Indomie

“Indomie di rumah❌

Indomie di wedding party✅," tulis keterangan video yang diunggah di akun TikTok tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat mie instan dengan berbagai jenis rasa disajikan di sebuah stand makanan di pernikahan tersebut.

Nantinya, tamu yang ingin mencicipi mie instan tersebut, bisa memilih rasa yang mereka suka, dan langsung dimasak di situ dan di saat itu juga.

Bahkan, agar lebih menggugah selera, di stand mie instan tersebut juga disediakan bakso, sayur, dan telur yang bisa dipilih sebagai pendamping hidangan mie instan yang dipilih para tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement