Viral Katering Nikahan Sajikan Mi Instan untuk Gubukan, Netizen: Ide Hemat Budget

DALAM sebuah acara pernikahan, para tamu biasanya akan disajikan beberapa makanan utama ditambah dengan gubukan. Biasanya, gubukan itu pun berisikan jajanan khas seperti bakso, siomay, hingga dimsum.

Meski begitu, ada juga pasangan pengantin yang menyediakan menu yang sederhana untuk para tamu di momen pernikahan mereka.

Seperti pernikahan sepasang pengantin di Jakarta Timur yang baru-baru ini viral di jagat maya karena justru menyajikan menu makanan yang ‘anti mainstream’ bagi para tamu.

Pasalnya, tamu yang hadir di pernikahan tersebut disajikan menu makanan berupa mie instan. Momen tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @villa_srimanganti.

“Indomie di rumah❌

Indomie di wedding party✅," tulis keterangan video yang diunggah di akun TikTok tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat mie instan dengan berbagai jenis rasa disajikan di sebuah stand makanan di pernikahan tersebut.

Nantinya, tamu yang ingin mencicipi mie instan tersebut, bisa memilih rasa yang mereka suka, dan langsung dimasak di situ dan di saat itu juga.

Bahkan, agar lebih menggugah selera, di stand mie instan tersebut juga disediakan bakso, sayur, dan telur yang bisa dipilih sebagai pendamping hidangan mie instan yang dipilih para tamu.