5 Tips Tak Terjebak Perasaan ketika Putus Cinta

PERPISAHAN dalam sebuah hubungan memang cukup berat, bahkan dapat mengganggu rutinitas, menghancurkan harapan, meninggalkan kekacauan emosi dan membuat seseorang merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan dalam beberapa kasus mereka seringkali mempertanyakan jati dirinya.

Memang sulit, kacau, tapi itu merupakan bagian dari pengenalan rasa sakit, dan merasakan perasaan Anda sendiri merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan. Entah itu kesedihan, kemarahan, atau bahkan rasa lega.

Membiarkan perasaan-perasaan ini tanpa menolaknya adalah hal yang penting, jika ingin melakukan penyembuhan dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk terjebak ke dalam kesedihan serupa. Emosi yang dirasakan adalah valid dan layak untuk diterima.

Selain itu, penting untuk memperhatikan cara yang dapat memandu Anda melewati tahap sulit penyembuhan dan penemuan diris. Berikut beberapa cara bertahan setelah putus cinta, seperti dilansir TimesofIndia.

Jangan menghindar

Mengubur emosi yang menyakitkan jauh di lubuk hati, hanya akan memperpanjang proses penyembuhan, dan hanya akan menunda gelombang gejolak emosi yang hebat. Beri diri ruang dan waktu untuk memproses emosi. Buat jurnal, berbicara dengan teman atau psikolog terpercaya, atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menghibur dapat menjadi terapi, membantu pelepasan emosi.

Harga Diri Bukan dari Sebuah Hubungan

Setelah putus cinta, ingatlah bahwa harga diri tidak ditentukan oleh berakhirnya suatu hubungan. Terimalah dukungan dan cinta dari orang-orang terkasih, baik itu teman atau keluarga. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mencintai Anda dapat mengingatkan Anda bahwa Anda layak untuk dicintai.

Anda adalah manusia yang luar biasa

Perpisahan tidak mengurangi nilai Anda atau menyembunyikan kualitas luar biasa Anda. Luangkan waktu untuk mengenal kembali kekuatan, keinginan, dan keunikan Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi diri sendiri, menegaskan aspirasi Anda dan merayakan kualitas luar biasa yang menjadikan Anda siapa diri Anda sebenarnya. Gunakan momen ini untuk berinvestasi dalam pengembangan diri yang lebih baik.