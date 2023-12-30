Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi

INI daftar pasangan pasangan yang cocok untuk Shio Babi yang menarik untuk kalian ketahui. Shio merupakan ramalan astrologi yang berasal dari budaya Tionghoa, yang dilambangkan dengan 12 jenis hewan yang berbeda.

Melalui penerawangan shio, kita dapat mengetahui karakter, sifat, hingga madalah jodoh yang cocok. Kali ini, kita akan membahas jodoh yang cocok untuk Shio Babi. Berikut adalah pasangan yang cocok untuk Shio Tikus, dikutip dari laman Travel China Guide.

Menurut ramalan, Shio Babi cenderung menyukai orang dengan Shio Harimau, Kelinci, dan Domba. Pasangan ini memiliki minat yang sama dan memiliki kecocokan cinta yang tinggi dan kebanyakan dari mereka akan memperoleh kehidupan pernikahan yang sempurna dan harmonis.

Namun, pemilik Shio Babi tidak cocok dengan Shio Ular dan Monyet. Karena adanya perbedaan yang besar dalam kebiasaan hidup dan nilai-nilai mereka yang akan menimbulkan perbedaan dalam perkawinan.

Dengan demikian, pasangan terbaik untuk peria yang memiliki Shio Babi di antaranya Shio Harimau. Bahkan, mereka dilahirkan untuk menjadi kekasih yang sempurna. Dan pasangan inj bisa menunjukkan kesabaran dan pengertian yang cukup untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan.

Shio yang cocok berjodoh dengan pria Shio Babi adalah Shio Kelinci, karena kepribadian umum mereka yang lembut dan penuh perhatian selalu membuat pernikahan mereka lebih manis dari pasangan lainnya. Bahkan, pasangan shio ini memiliki perjanjian diam-diam yang patut ditiru.

Shio Ayam juga jodoh yang pas untuk pria ber-Shio Babi, karena mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam pekerjaan dan pernikahan. Dan mereka tidak akan mengabaikan keluarga karena kesibukan pekerjaan. Kehidupan keluarga yang santai juga akan membantu mereka menemukan pernikahan yang langgeng.