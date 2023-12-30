Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:10 WIB
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
Shio Babi. (Foto: Freepik)
A
A
A

INI daftar pasangan pasangan yang cocok untuk Shio Babi yang menarik untuk kalian ketahui. Shio merupakan ramalan astrologi yang berasal dari budaya Tionghoa, yang dilambangkan dengan 12 jenis hewan yang berbeda.

Melalui penerawangan shio, kita dapat mengetahui karakter, sifat, hingga madalah jodoh yang cocok. Kali ini, kita akan membahas jodoh yang cocok untuk Shio Babi. Berikut adalah pasangan yang cocok untuk Shio Tikus, dikutip dari laman Travel China Guide.

Menurut ramalan, Shio Babi cenderung menyukai orang dengan Shio Harimau, Kelinci, dan Domba. Pasangan ini memiliki minat yang sama dan memiliki kecocokan cinta yang tinggi dan kebanyakan dari mereka akan memperoleh kehidupan pernikahan yang sempurna dan harmonis.

Namun, pemilik Shio Babi tidak cocok dengan Shio Ular dan Monyet. Karena adanya perbedaan yang besar dalam kebiasaan hidup dan nilai-nilai mereka yang akan menimbulkan perbedaan dalam perkawinan.

Dengan demikian, pasangan terbaik untuk peria yang memiliki Shio Babi di antaranya Shio Harimau. Bahkan, mereka dilahirkan untuk menjadi kekasih yang sempurna. Dan pasangan inj bisa menunjukkan kesabaran dan pengertian yang cukup untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan.

Shio yang cocok berjodoh dengan pria Shio Babi adalah Shio Kelinci, karena kepribadian umum mereka yang lembut dan penuh perhatian selalu membuat pernikahan mereka lebih manis dari pasangan lainnya. Bahkan, pasangan shio ini memiliki perjanjian diam-diam yang patut ditiru.

Shio Ayam juga jodoh yang pas untuk pria ber-Shio Babi, karena mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam pekerjaan dan pernikahan. Dan mereka tidak akan mengabaikan keluarga karena kesibukan pekerjaan. Kehidupan keluarga yang santai juga akan membantu mereka menemukan pernikahan yang langgeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Shio Babi Ramalan Shio Shio
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/612/2942441/pekerjaan-apa-yang-cocok-untuk-shio-anjing-cek-di-sini-TI04MJWbkM.jpg
Pekerjaan Apa yang Cocok untuk Shio Anjing? Cek Di Sini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement