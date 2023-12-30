Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ira Nandha, TikToker yang Ngaku Diselingkuhi 6 Kali oleh Suaminya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |01:26 WIB
5 Potret Ira Nandha, TikToker yang Ngaku Diselingkuhi 6 Kali oleh Suaminya
Ira Nandha dan Suami. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM dan TikToker Ira Nandha baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan, yang menyebut dirinya sudah diselingkuhi sebanyak 6 kali, selama 4 tahun pernikahannya. Bahkan, perselingkuhan itu telah berlangsung sejak awal pernikahan.

Dalam video yang diunggahnya, Ira Nandha menyebut suaminya, Elmer Syaherman telah lima kali selingkuh dengan orang yang sama. Dan terbaru, ibu satu anak itu mengunggah tangkapan layar isi chat sang suami dengan seorang pramugari. Diketahui, suami Ira Nandha ini merupakan seorang pilot.

Tidak heran jika banyak yang penasaran dengan sosok Ira Nandha. Berikut potret Ira Nandha seperti dilansir dari Instagram @iranndha.

Momen liburan bareng suami

Ira Nandha

Potret kebersamaan Ira dan Elmer saat liburan di Labuan Bajo. Di media sosial, pasangan ini dikenal sebagai couple goals yang bikin netizen iri dengan kebersamaannya. Mereka juga kerap menunjukkan kemesraan di depan publik. Usai mengetahui kabar tersebut, netizen pun menyayangkan perlakuan Elmer kepada Ira.

"Bapak kenapa sih jahat banget," kata @dumpo***

"Apaansiiii Elmerrrr , ibuk udah spek dewa beginiiiii jahat banget sih lo nggak bersyukur," komen @vibeswith***

Eksis sebagai seleb TikTok

Ira Nandha

Ira Nandha merupakan seleb TikTok yang cukup terkenal. Hingga saat ini dia sudah memiliki 1,7 juta followers di akunnya. Di TikTok dia dikenal dengan panggilan Ibok Kavi. Dia banyak membagikan aktivitasnya, mulai dari mengasuh anak, traveling, olahraga, dan masih banyak lagi.

Selalu tampil stylish

Ira Nandha

Tak hanya eksis di TikTok, ia juga aktif di Instagram dengan membagikan OOTDnya. Penampilan perempuan 27 tahun ini selalu terlalu stylish. Seperti di foto ini ia memakai atasan kemeja hijau tosca dipadukan dengan celana warna sage dan sneakers. Dia memadukan penampilannya dengan hijab hitam dan sling bag.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
