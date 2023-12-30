Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rey Mbayang Ganti Warna Rambut di Akhir Tahun, Disebut Mirip Song Kang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |02:30 WIB
Rey Mbayang Ganti Warna Rambut di Akhir Tahun, Disebut Mirip Song Kang
Dinda Hauw dan Rey Mbayang. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR sekaligus penyanyi Rey Mbayang nampaknya ingin tampil berbeda di penghujung 2023 ini. Dia pun memilih mengubah tampilannya dengan rambut blonde.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram saat Rey Mbayang menghadiri acara klinik kecantikan. Dia terlihat berfoto dengan sang istri, Dinda Hauw yang kompak memakai blazer putih dan blue jeans.

Para penggemarnya menilai Rey disebut-sebut mirip dengan aktor Korea Selatan, Song Kang. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @rey_mbayang.

Kompak pakai blazer putih

Rey Mbayang

Rey Mbayang memakai inner putih dipadukan dengan blazer putih dan blue jeans. Sementara Dinda Hauw memakai inner putih, dipadukan dengan blazer putih rok denim, dan hijab warna pastel.

Aura tampannya makin terpancar

Rey Mbayang

Penampilan baru Rey Mbayang ini mendapat respon positif dari netizen. Dengan warna rambutnya yang baru ini paras tampannya makin terpancar. Dia juga terlihat lebih fresh dengan rambut barunya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement