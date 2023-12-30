Rey Mbayang Ganti Warna Rambut di Akhir Tahun, Disebut Mirip Song Kang

AKTOR sekaligus penyanyi Rey Mbayang nampaknya ingin tampil berbeda di penghujung 2023 ini. Dia pun memilih mengubah tampilannya dengan rambut blonde.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram saat Rey Mbayang menghadiri acara klinik kecantikan. Dia terlihat berfoto dengan sang istri, Dinda Hauw yang kompak memakai blazer putih dan blue jeans.

Para penggemarnya menilai Rey disebut-sebut mirip dengan aktor Korea Selatan, Song Kang. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @rey_mbayang.

Kompak pakai blazer putih

Rey Mbayang memakai inner putih dipadukan dengan blazer putih dan blue jeans. Sementara Dinda Hauw memakai inner putih, dipadukan dengan blazer putih rok denim, dan hijab warna pastel.

Aura tampannya makin terpancar

Penampilan baru Rey Mbayang ini mendapat respon positif dari netizen. Dengan warna rambutnya yang baru ini paras tampannya makin terpancar. Dia juga terlihat lebih fresh dengan rambut barunya itu.