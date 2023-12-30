Mau Bakar-bakaran di Malam Tahun Baru? Jangan Lupa 5 Tips Sehat Ini Ya

BBQ di malam tahun baru menjadi agenda yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan karena kita bisa menyantap hidangan lezat bersama orang-orang tersayang.

Namun, BBQ merupakan hidangan panggang. Cara memasak ini ternyata dapat menghasilkan zat kimia berupa hetero cyclic amine (HCA) dan polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) yang bisa meningkatkan risiko kanker.

Selain itu, BBQ juga bisa membuat seseorang keracunan karena terkadang makanan tidak matang dengan sempurna. Adapun kandungan kalori dan lemak yang tinggi pada hidangan BBQ bisa meningkatkan risiko jantung, stroke, diabetes, dan obesitas.

Walaupun demikian, bukan berarti Anda tidak dapat menyantap BBQ di tengah malam tahun baru. Berikut beberapa tips tetap sehat meskipun banyak BBQ di malam tahun baru.

Sediakan buah dan sayur

Untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah BBQ, jangan lupa untuk menyiapkan buah dan sayur. Ada banyak cara menarik dalam menyajikan buah dan sayur di acara BBQ. Anda bisa menyiapkan smoothie. Dalam pembuatan smoothie, cobalah untuk menggunakan susu atau yogurt untuk protein.

Jika Anda benar-benar memperhatikan kalori, gunakan susu nabati seperti almond atau susu kedelai, yang cenderung memiliki lebih sedikit kalori daripada susu sapi, dan pastikan untuk minum porsi yang masuk akal. Anda juga bisa memasukkan buah untuk menjadi makanan penutup. Salah satu buah yang menyegarkan untuk hidangan BBQ yakni semangka.

Pilih daging Anda dengan bijak

Pilihlah daging Anda dengan bijak saat BBQ. Cobalah memilih beberapa pilihan daging yang lebih ramping seperti dada ayam tanpa kulit, unggas giling tanpa lemak dan ikan seperti salmon atau trout. Jenis protein ini lebih rendah lemak jenuh daripada daging merah dan ikan. Salmon dan trout mengandung lemak sehat yang baik untuk kesehatan otak dan jantung.

Namun, jika Anda tidak dapat membayangkan barbeque tanpa daging merah, pilihlah potongan daging yang lebih ramping seperti sirloin atau tenderloin, atau 98 persen daging giling tanpa lemak. Kemudian, hindari lebih banyak daging merah olahan seperti anak nakal, hot dog, dan sosis, yang sering sarat dengan natrium dan lemak jenuh.

Perhatikan teknik memanggang

Memanggang adalah cara yang bagus untuk menambah rasa pada makanan, tetapi potongan yang menghitam dan hangus mungkin mengandung senyawa pendorong kanker yang disebut hetero cyclic amine (HCA).

Untuk itu, Anda harus cerdas dalam memanggang makanan. Pertama, batasi waktu memanggang dengan mencairkan daging yang beku terlebih dahulu. Kemudian potong lemak yang terlihat untuk mencegah lemak menetes ke bara panas dan menciptakan asap. Gunakan bumbu yang mengandung cuka atau jus lemon. Keasaman melindungi permukaan dari HCA dan PAH. Sering-sering membalik daging panggang untuk mencegah jus menetes.