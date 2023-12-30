Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Eks Petinggi WHO Minta Pemerintah Indonesia Tegas soal Vape

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |12:11 WIB
Eks Petinggi WHO Minta Pemerintah Indonesia Tegas soal Vape
Rokok Elektrik. (Foto: Freepik)
A
A
A

BADAN Kesehatan Dunia (WHO) mendesak semua negara untuk melarang vape atau rokok elektrik. Dampak buruk dari vape menjadi alasan utamanya.

Eks petinggi WHO Prof Tjandra Yoga Aditama pun meminta secara khusus kepada pemerintah Indonesia untuk serius menanggapi isu vape atau rokok elektrik ini.

"Mengingat dampak rokok elektrik (vape), maka tentu perlu ada aturan tegas dan tepat yang perlu diterapkan di Indonesia, berdasarkan bukti ilmiah serta bertujuan demi perlindungan kesehatan masyarakat," kata Prof Tjandra melalui WhatsApp, Sabtu (30/12/2023).

Dalam penjelasannya, Prof Tjandra membuka data hasil survei 'Global Adult Tobacco Survey' (GATS) tahun 2021, menunjukkan bahwa prevalensi perokok elektrik atau pengguna vape di Indonesia angkanya naik.

Di 2011 pengguna vape sebanyak 0,3 persen, lalu pada 2023 angkanya sudah di 3 persen. "Angka itu setara 6,2 juta orang perokok elektrik, terdiri dari 5,8% laki-laki dan 0,3% perempuan," paparnya.

Dijelaskan Prof Tjandra, rokok elektrik atau vape mengandung nikotin yang mana itu jelas bersifat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan.

"Walau pun memang dampak jangka panjangnya belum sepenuhnya diketahui, tetapi WHO menyebutkan vape dapat menghasilkan bahan berbahaya yang sebagian mungkin dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan paru," terangnya.

"Vape juga punya kemungkinan mempengaruhi perkembangan otak serta mungkin akan mempengaruhi janin dalam kandungan," tambah Prof Tjandra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vape rokok elektrik WHO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058350/who-sebut-konsumsi-alkohol-pada-perempuan-lebih-berbahaya-dibandingkan-pria-ini-penjelasannya-HzgZ76BTYj.jpg
WHO Sebut Konsumsi Alkohol pada Perempuan Lebih Berbahaya Dibandingkan Pria, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/18/3049309/nakes_periksa_warga_yang_diduga_terpapar_cacar_monyet-BpnV_large.jpg
WHO Umumkan Mpox Darurat Kesehatan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/481/3016185/atasi-kesenjangan-akses-ini-4-upaya-indonesia-bentuk-pandemic-treaty-xal21KBczW.jpg
Atasi Kesenjangan Akses, Ini 4 Upaya Indonesia Bentuk Pandemic Treaty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989200/who-dukung-kenaikan-pajak-alkohol-dan-minuman-berpemanis-buatan-ini-alasannya-DBu89uEXbj.jpg
WHO Dukung Kenaikan Pajak Alkohol dan Minuman Berpemanis Buatan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/481/2953505/hadapi-perubahan-iklim-who-bangun-kerangka-kerja-perkuat-sistem-kesehatan-e2BUkkgvIy.jpg
Hadapi Perubahan Iklim, WHO Bangun Kerangka Kerja Perkuat Sistem Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/481/2923525/who-tetapkan-kesepian-jadi-masalah-kesehatan-global-ini-penjelasannya-5xItQ31ns6.jpg
WHO Tetapkan Kesepian Jadi Masalah Kesehatan Global, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement