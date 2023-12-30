Etika Menginap di Hotel, Jangan Lakukan 7 Hal Ini jika Tidak Mau Dicap Tamu Menyebalkan!

MENJELAJAHI tempat baru memanglah menyenangkan dan mengasyikkan, tetapi bisa menjadi pemicu perilaku buruk. Tidak peduli seberapa stres atau santainya Anda, tak ada alasan untuk meninggalkan sopan santun saat berinteraksi dengan orang lain.

Aturan ini pun berlaku selama berwisata. Mulai dari keamanan bandara hingga menginap di hotel. Sebagai tamu hotel, Anda berhubungan dengan sesama wisatawan mengupayakan menginap secara nyaman, dan sesantai mungkin.

Meskipun kebanyakan orang memahami pentingnya berperilaku baik dalam penginapan, termasuk di hotel bintang lima. Anda pasti tahu bahwa perilaku buruk seperti ini akan merepotkan staf hotel.

Pakar etiket dan pendiri The Plaza Hotel's Finishing Program Myka Meier mengungkapkan ada tujuh tipe orang paling menyebalkan saat menginap di hotel. Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Travel and Leisure :

1. Tamu yang Tidak Sopan

Tidak mengherankan jika bersikap kasar atau tidak sopan adalah salah satu kecerobohan terbesar yang dilakukan tamu hotel.

"Perhotelan adalah industri yang berorientasi pada layanan bisa sangat kesulitan. Karyawan hotel biasanya bekerja berjam-jam pada malam hari dan akhir pekan. Dari area di kolam renang, restoran, hingga manajer hotel, sangat penting untuk bersikap baik dan hormat," jelas Meier.

Tata krama dasar yang dihargai, seperti mengatakan tolong dan terima kasih. Lalu perilaku tidak sopan, seperti membentak, bertepuk tangan, atau melambai secara agresif.

2. Tamu yang Kurang Sabar

Mungkin aturan yang paling sederhana untuk diikuti adalah bersabarlah dengan petugas atau staf meja depan. Anda mungkin sedang terburu-buru, tetapi sikap ini tidak akan membantu mencapai tujuan lebih cepat.

“Kadang-kadang, orang mengira petugas memiliki tongkat ajaib. Namun, mereka harus tahu bahwa semakin baik dan sopan terhadap staf, banyak petugas yang dengan senang hati membantu,” kata Meier.

3. Tamu Tanpa Rasa Syukur

Jika Anda bepergian ke negara yang mewajibkan memberi tip, pastikan membawa uang tunai sebelum tiba di hotel.

Memberi tip menunjukkan rasa terima kasih atas layanan. "Memberi tip satu kali pada akhir masa tinggal Anda tidak masalah untuk dilakukan," kata Meier.

4. Tamu yang Berantakan

Meninggalkan kamar dalam keadaan kacau balau saat checkout adalah perilaku yang menjengkelkan para staf penginapan.

Menurut Meier, lakukan pembersihan ringan sebelum Anda pergi, biarkan handuk kotor digantung di pengait kamar mandi.

5. Berpakaian Tidak Sopan

Ada waktu dan tempat untuk mengenakan jubah atau baju renang. Anda mungkin sedang berlibur, tetapi lain halnya dengan lobi hotel.

Bagi pakar etiket ini berjalan di sekitar area umum, seperti lobi hotel atau restoran dengan pakaian minim adalah kecerobohan tamu. Sebaiknya, siapkan pakaian tertutup atau sebelum menuju area umum.