Waspadalah! Ini Jenis-Jenis Scam yang Sering Menyasar Turis saat Traveling di Luar Negeri

SCAM merupakan istilah strategi penipuan yang bertujuan untuk memperoleh uang, barang, atau informasi pribadi dari target atau korban yang menjadi sasaran. Ketika bepergian ke luar negeri, turis wajib waspada terhadap berbagai jenis kejahatan penipuan ini.

Walaupun petualangan wisata dapat membawa kebahagiaan, tetaplah waspada terhadap potensi bahaya.

Travel influencer, Vonica Natalia membagikan beberapa jenis scam yang sering menyasar turis saat liburan ke luar.

Berikut beberapa jenis penipuan yang perlu diwaspadai turs saat liburan di luar negeri dikutip dari Instagramnya @vonica.natalia :

1. Asia dan Negara Sekitarnya

a. Taxi Tidak Bermeteran : Hindari taksi yang tidak menggunakan argo meter, terutama jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi atau sopir membawa Anda mengelilingi kota tanpa alasan yang jelas.

b. Penipuan Penukaran Uang : Saat menukar uang, pastikan untuk menggunakan layanan resmi dan hindari tempat-tempat yang memberikan nilai tukar yang meragukan.

c. ATM yang Merugikan : Gunakan hanya ATM resmi bank untuk menghindari nilai tukar yang buruk atau risiko penipuan. Pastikan juga bahwa mesin ATM tersebut terhubung dengan bank yang sah.

d. Tempat Wisata Palsu : Berhati-hatilah terhadap penawaran perjalanan ke tempat-tempat wisata yang tidak resmi. Pastikan untuk menggunakan agen perjalanan terpercaya.

e. Menu Makan Tanpa Harga : Sebelum memesan makanan, pastikan bahwa harga tercantum dengan jelas. Hindari tempat yang tidak memberikan informasi harga atau tempat yang terkesan mematok harga secara sembarangan.

2. Eropa dan Negara Sekitarnya

a. Permainan Bola dalam Gelas : Hindari permainan di jalanan yang melibatkan bola dalam gelas. Biasanya ini adalah trik untuk menarik perhatian dan kemudian meminta uang.

b. Gelang Pertemanan : Hati-hati jika seseorang mencoba memberikan gelang pertemanan secara gratis. Terkadang, mereka akan meminta bayaran yang tidak wajar setelah memberikan gelang tersebut.

c. Bunga Mawar atau Barang Lain : Jangan tergoda dengan pemberian bunga mawar atau barang lain dari orang asing. Ini mungkin trik untuk meminta uang atau barang berharga.

d. Polisi Gadungan : Verifikasi identitas petugas keamanan sebelum memberikan informasi atau bekerjasama. Beberapa penipu menyamar sebagai polisi untuk melakukan kejahatan.