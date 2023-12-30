Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Murah Meriah, 6 Aktivitas Seru Merayakan Tahun Baru di Rumah Aja Bersama Orang Tercinta!

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:03 WIB
Murah Meriah, 6 Aktivitas Seru Merayakan Tahun Baru di Rumah Aja Bersama Orang Tercinta!
Merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga (Foto: Alamy/Daily Mail)
A
A
A

BANYAK orang memilih merayakan pergantian tahun tanpa pergi berlibur ke luar kota atau luar negeri. Tapi tenang saja menghabiskan malam tahun baru di rumah saja bukanlah suatu pilihan yang buruk.

Anda bisa ajak sanak saudara ataupun sahabat terkasih untuk berkumpul bersama merayakan tahun baru bersama. Tak usah takut akan jadi membosankan, ada banyak aktivitas seru yang bisa mewarnai malam pergantian tahun Anda bersama orang-orang terkasih.

Anda bisa lakukan 6 aktivitas seru di bawah ini untuk memeriahkan malam tahun baru di rumah saja.

 BACA JUGA:

Penasaran? Yuk simak selengkapnya, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (30/12/2023).

Pesta bakar-bakar

Pesta bakar-bakar memang menjadi pilihan utama banyak orang untuk merayakan tahun baru di rumah. Membakar daging dengan bumbu yang lezat semakin menghangatkan suasana kebersamaan bersama orang terkasih. Anda juga bisa lengkapi dengan aneka camilan dan sup untuk meramaikan menu makanan di tahun baru.

 

Menonton film

Masih ada waktu untuk menyiapkan daftar film dan series yang ingin Anda tonton di malam tahun baru nanti. Anda bisa maraton film bersama dengan keluarga atau sahabat. Jangan lupa untuk siapkan berbagai camilan untuk menemani Anda menonton.

 BACA JUGA:

Memanggang dan Menghias Kue

Jika Anda suka mencoba hal baru, Anda bisa ajak keluarga dan sahabat untuk membuat kue dan menghiasnya bersama. Tak hanya bisa menikmati santapan kue yang nikmat, aktivitas ini juga dapat memberikan kesan dan mengeratkan kebersamaan satu sama lain lho. Banyak momen yang dapat Anda abadikan bersama melalui aktivitas ini.

 ilustrasi

Karaoke di rumah

Bernyanyi bersama sambil berbagi canda dan tawa memang jadi aktivitas yang pas untuk menyambut awal tahun yang baru. Siapkan lagu-lagu kesukaan Anda dan para sahabat agar semakin meriah merayakan tahun baru. Anda juga bisa ajak sahabat untuk pakai dresscode layaknya superstar agar semakin seru dan menyenangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/549/3032253/ilustrasi-krth_large.JPG
7 Etika Berkunjung ke Pantai Telanjang bagi yang Baru Pertama Kali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement