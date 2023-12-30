Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Nongkrong Seru di Bedugul Bali, Asyik buat Menikmati Malam Tahun Baru 2024

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:47 WIB
10 Tempat Nongkrong Seru di Bedugul Bali, Asyik buat Menikmati Malam Tahun Baru 2024
Bedugul Bali (Instagram @liburanbali)
A
A
A

BEDUGUL merupakan salah satu kawasan wisata favorit turis di Kabupaten Tabanan, Bali. Tidak hanya memukau dengan pesona alamnya yang menakjubkan, Bedugul juga menyuguhkan sejumlah tempat nongkrong menarik. Dari kafe yang menghadap Danau Beratan hingga hangout spot dengan pemandangan pegunungan yang menawan.

Bedugul memiliki segudang destinasi tempat nongkrong yang cocok untuk menikmati momen santai dan berbagi cerita.

Mari telusuri beberapa tempat nongkrong paling asyik di Bedugul yang pasti akan membuat waktu bersantai Anda menjadi pengalaman yang seru. Cocok buat tempat menikmati perayaan malam tahun baru 2024.

1. Hot Sugar Café

Hots Sugar Café berlokasi di Jalan Raya Denpasar, Candikuning, Kabupaten Tabanan, Bali. Kafe ini cocok untuk kegiatan piknik dengan pemandangan hutan, danau, dan pegunungan. Buka dari jam 10.00 hingga 19.00.

2. Warung Bubble

Warung Bubble berlokasi di Jalan Mekarsari - Baturiti Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, memiliki tema konsep gelembung. Harga mulai dari Rp10.000 untuk makanan, dan Rp5.000 untuk makanan. Buka dari jam 08.00 hingga 20.00.

 ilustrasi

Bedugul Bali

3. Alamu Café

Alamu Café berlokasi di Jalan Wisata Alam Danau Buyan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Kafe ini memiliki estetika yang menarik, cocok untuk suasana healing. Menu minumannya, seperti jus strawberry, tersedia dengan harga Rp15.000. Buka dari jam 08.30 hingga 20.00.

 BACA JUGA:

4. Rusa by The Lake

Rusa by The Lake berlokasi di Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, menawarkan lokasi yang terletak di ketinggian, memberikan udara yang sejuk. Dengan interior yang menarik dan bersih, tempat ini merupakan opsi yang baik untuk tempat menginap.

 ilustrasi

Bedugul Bali

5. Rumah Gemuk

Rumah Gemuk berlokasi di Jalan Drupadi No.2, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Bangunan ini menawarkan panorama Danau Beratan Bedugul. Tempat ini dapat dikunjungi mulai dari pukul 10.00 hingga 21.00.

 BACA JUGA:

6. House of Tundra

House of Tundra berlokasi di Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, sebuah kafe yang menawarkan hidangan makanan dan sayuran berkualitas tinggi, yang langsung dipanen dari kebun miliknya. Buka dari jam 08.00 hingga 20.00.

7. Bli Wayan Cafe & Kitchen

 

Bli Wayan Cafe & Kitchen berlokasi di Jalan Raya Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, sebuah tempat penginapan dan kafe yang menawarkan pemandangan Gunung Agung dan desain alun-alun yang unik. Tempat ini buka dari hari Senin hingga Jumat pukul 07.00-21.00, sementara pada Sabtu dan Minggu buka dari pukul 07.00 hingga 22.00.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/408/3070656/pantai_pandawa_dari_pantai_rahasia_hingga_destinasi_favorit_di_bali-Rqvn_large.jpg
Pantai Pandawa: Dari 'Pantai Rahasia' hingga Destinasi Favorit di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement