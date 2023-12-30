5 Cara Buat Jagung Bakar Pedas Manis, Variasi Sesuai Selera

JAGUNG bakar memang menajdi salah satu menu bakar-bakaran perayaan malam tahun baru. Meski sederhana, namun ternyata masih banyak yang bingung untuk membuat hidangan jagung bakar, khususnya dengan cita rasa pedas manis.

Nah, berikut beberapa variasi resep jagung bakar pedas manis yang bisa Anda buat saat perayaan malam tahun baru nanti, dilansir dari berbagai sumber.

Jagung bakar pedas manis kacang

Bahan-bahan:

4 buah jagung manis

100 gram kacang tanah, sangrai dan haluskan

2 sdm kecap manis

2 buah cabai merah keriting, haluskan

2 siung bawang putih, haluskan

1 sdm margarin

garam dan gula secukupnya

air secukupnya

Cara membuat:

- Bakar jagung di atas api sedang hingga matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan sisihkan.

- Siapkan panci, masukkan margarin, bawang putih halus, dan cabai keriting halus. Tumis hingga harum.

- Tambahkan kacang tanah halus, kecap manis, garam, dan gula. Aduk rata. Tambahkan sedikit air dan masak hingga bumbu mengental.

- Olesi jagung yang telah dibakar dengan bumbu kacang, pastikan bumbunya merata.

- Bakar kembali jagung yang sudah diolesi bumbu kacang, sambil terus diolesi bumbu sampai meresap.

- Jagung bakar pedas manis dengan bumbu kacang siap dinikmati.

Jagung bakar pedas manis madu

Bahan-bahan:

Jagung manis (sesuai yang diinginkan)

Saus sambal (secukupnya)

5 sdm Saus tomat atau sesuai selera

Margarin (secukupnya)

3 sendok makan madu

Cara membuat:

- Siapkan bahan bumbu olesan dengan mencampurkan saus sambal, saus tomat, margarin, dan madu dalam sebuah mangkuk. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

- Oleskan campuran bumbu madu yang sudah disiapkan ke semua sisi jagung.

- Bakar atau panggang jagung di atas api sedang-tinggi sambil sesekali dibolak-balik hingga semua sisinya terpanggang dengan baik.

- Selama proses pemanggangan, terus oleskan sisa bumbu madu pada jagung untuk memberikan rasa yang lebih kuat.

- Setelah jagung terpanggang dengan baik dan bumbu madu sudah meresap, angkat dari panggangan.

- Jagung bakar pedas manis madu siap disajikan sebagai camilan atau hidangan pendamping yang lezat.

Jagung bakar pedas manis rujak

Bahan-bahan:

4 buah jagung manis

100 gram gula merah, serut halus

2 buah cabai rawit merah, haluskan

1 buah cabai merah besar, haluskan

1 sdt air asam jawa

1 sdt garam

2 sdm kecap manis

2 sdm margarin, cairkan

Cara membuat:

- Bakar jagung di atas api sedang hingga matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan sisihkan.

- Bumbu: campurkan gula merah serut, cabai rawit, cabai merah, air asam jawa, garam, dan kecap manis dalam sebuah mangkuk, aduk rata.

- Panaskan margarin dalam wajan, tambahkan bumbu yang sudah dicampur tadi. Aduk terus menerus hingga bumbu menjadi sedikit kental dan harum.

- Olesi jagung yang sudah dibakar dengan bumbu rujak, pastikan merata.

- Jagung bakar pedas manis dengan bumbu rujak siap dinikmati.