BAKAR-BAKARAN memang menjadi salah satu kegiatan menyambut momen pergantian tahun. Bahan bakar-bakaran pun beragam, mulai dari ayam, daging, hingga jagung.
Jika bosan membuat menu ayam bakar yang hanya diolesi kecap saat pesta bakar-bakar. Anda dapat mencoba resep Ayam Bakar Madu yang satu ini dengan cita rasa manis dan gurih yang menyatu. Berikut resep Ayam Bakar Madu lengkap dengan cara pembuatannya, seperti dilansir dari Youtube MasakTV.
Bahan :
1 ekor ayam negeri
2 buah jeruk nipis
Garam
Lada
Bumbu Halus :
5 siung bawang merah
4 siung bawang putih
2 ruas jahe
1 ruas lengkuas
1 btg sereh
50 g cabai keriting
100 g gula jawa
Bumbu baluran :
300 ml madu
60 ml kecap manis
60 ml kecap asin
60 ml saus inggris
50 ml minyak
5 sdm bumbu ungkep ayam
Garnish :
Lalapan
sambal