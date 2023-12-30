Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Bakar Madu untuk Bakar-bakaran di Tahun baru

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:04 WIB
Resep Ayam Bakar Madu untuk Bakar-bakaran di Tahun baru
Ayam Bakar Madu. (Foto: Youtube)
A
A
A

BAKAR-BAKARAN memang menjadi salah satu kegiatan menyambut momen pergantian tahun. Bahan bakar-bakaran pun beragam, mulai dari ayam, daging, hingga jagung.

Jika bosan membuat menu ayam bakar yang hanya diolesi kecap saat pesta bakar-bakar. Anda dapat mencoba resep Ayam Bakar Madu yang satu ini dengan cita rasa manis dan gurih yang menyatu. Berikut resep Ayam Bakar Madu lengkap dengan cara pembuatannya, seperti dilansir dari Youtube MasakTV.

Bahan :

1 ekor ayam negeri

2 buah jeruk nipis

Garam

Lada

Bumbu Halus :

5 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 ruas jahe

1 ruas lengkuas

1 btg sereh

50 g cabai keriting

100 g gula jawa

Bumbu baluran :

300 ml madu

60 ml kecap manis

60 ml kecap asin

60 ml saus inggris

50 ml minyak

5 sdm bumbu ungkep ayam

Garnish :

Lalapan

sambal

Telusuri berita women lainnya
