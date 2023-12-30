Tips Marinasi Daging untuk Barbeque di Malam Tahun Baru

MALAM tahun baru identik dengan acara bakar-bakaran. Ketika sedang plesiran ke luar kota maupun di rumah, tak lengkap rasanya jika bakar-bakaran tak dilakukan.

Pesta barbaque atau bakar-bakaran dengan dipayungi kerlap-kerlip kembang api di atas langit seolah sudah menjadi tradisi untuk menyambut momen pergantian tahun. Daging menjadi salah satu menu bakar-bakaran yang wajib tersedia.

Nah, jika Anda telah menyiapkan daging untuk pesta bakar-bakaran, pastikan dagingnya dimarinasi agar bumbunya meresap dan lebih terasa ketika disantap. Berikut 5 cara marinasi daging agar bumbu meresap, dirangkum dari berbagai sumber:

Gunakan bumbu rempah segar

Bumbu instan memang lebih praktis dan tak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Tapi rempah segar tentu aromanya lebih menyengat dan membuat daging lebih terasa sedap. Usahakan untuk menggunakan bumbu dan rempah segar seperti bawang putih, ketumbar, dan sebagainya.

Walaupun terpaksa menggunakan rempah dedaunan kering seperti oregano, rosemary, parsley, dan sebagainya, Anda bisa meremas-remas rempah hingga aromanya muncul.

Simpan di kulkas

Karena membutuhkan waktu cukup lama untuk proses marinasi, jika Anda membiarkannya berada di dapur atau tempat terbuka lain akan membuka peluang bakteri berkembang.

Jadi, simpanlah daging di lemari es dengan suhu di bawah 5 derajat celcius karena bakteri dapat berkembang di suhu 5 hingga 40 derajat celcius. Jangan lupa untuk menaruh piring atau baki di bawah daging, untuk mencegah kebocoran pada daging yang sudah kamu bungkus dengan plastik.