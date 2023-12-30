Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Makan dengan Tangan Terasa Lebih Nikmat? Begini Penjelasan Ilmiahnya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:12 WIB
Kenapa Makan dengan Tangan Terasa Lebih Nikmat? Begini Penjelasan Ilmiahnya
Makan dengan Tangan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN kulinernya yang beragam, beberapa makanana di Indonesia memang lebih nikmat dinikmati dengan cara tertentu. Sebut saja makan nasi padang yang terasa lebih nikmat menggunakan tangan dibanding peralatan makan.

Ternyata, makan dengan tangan tidak sekadar kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu kala. Ternyata ada loh manfaat makan menggunakan tangan dibandingkan dengan makan dengan sendok dan garpu.

Direktur Rumah Sakit Nagarjuna Ayurveda di negara bagian Kerala, India selatan Dr. Pallatheri Nambi Namboodiri mengatakan, makan menggunakan tangan membantu menjaga keseimbangan metabolisme, yang merupakan faktor penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Makan menggunakan tangan pun membantu mengembangkan semua indra Anda.

"Sentuhan adalah indera penting, karena terkait dengan kesehatan. Saat makan, kita melihat, mencium, dan juga mengecap makanan. Pada saat itu, keempat indera berperan dalam proses tersebut. Makan dengan tangan, akan menambah sensasi sentuhan yang merupakan indera peraba,” kata Dr. Namboodiri seperti dilansir dari Medical Daily.

Mengenai potensi manfaatnya, Dr. Namboodiri mengatakan bahwa mencampur makanan dengan tangan adalah cara terbaik untuk menciptakan rasa yang tepat dan cara terbaik untuk menciptakan rasa yang tepat dan menggabungkan 'tridoshas' yakni tiga energi dasar yang dimiliki manusia, yakni "vata", “Pitta”, dan “Ayurveda Kava”.

Dr. Naboodiri pun menjelaskan, persepsi rasa terhadap tekstur akan berbeda, saat kita menggunakan tangan untuk merasakan makanan. Menyentuh makanan dengan jari dapat membantu menentukan suhu makanan dan berdampak bagi selera Anda. Cara ini pun akan membantu meningkatkan koordinasi gerakan halus.

Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam Journal of Retailing menemukan bahwa ketika orang dengan pengendalian diri yang baik menyentuh makanannya langsung dengan tangan alih-alih menggunakan alat makan, makanan tersebut tidak hanya terasa lebih enak dan mereka merasa lebih kenyang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028422/project_pop-dpzI_large.jpg
Personel Project Pop Kompak Jaga Pola Makan, Pilih Tanpa Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/298/3018045/kebiasaan-ngemil-es-batu-tanda-penyakit-serius-ini-faktanya-zV4JkpRIZw.jpg
Kebiasaan Ngemil Es Batu Tanda Penyakit Serius? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/298/3003310/mengapa-sebagian-orang-kurus-banyak-makan-tapi-tak-gemuk-ini-penyebabnya-Q1MzDiILvl.jpg
Mengapa Sebagian Orang Kurus Banyak Makan Tapi Tak Gemuk? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/298/2881509/5-kebiasaan-makan-yang-bisa-mengganggu-tidur-malam-qQxVODvpU8.jpg
5 Kebiasaan Makan yang Bisa Mengganggu Tidur Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148035//minyak_jelantah-g9y8_large.jpg
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Bisa Dijual Lagi, Harganya Rp7.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104784//makan_bergizi_gratis-xXBk_large.jpg
Ada Usulan Dana Zakat Dipakai untuk Program Makan Bergizi Gratis, Ini Reaksi Menko Pangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement