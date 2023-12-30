Kenapa Makan dengan Tangan Terasa Lebih Nikmat? Begini Penjelasan Ilmiahnya

SELAIN kulinernya yang beragam, beberapa makanana di Indonesia memang lebih nikmat dinikmati dengan cara tertentu. Sebut saja makan nasi padang yang terasa lebih nikmat menggunakan tangan dibanding peralatan makan.

Ternyata, makan dengan tangan tidak sekadar kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu kala. Ternyata ada loh manfaat makan menggunakan tangan dibandingkan dengan makan dengan sendok dan garpu.

Direktur Rumah Sakit Nagarjuna Ayurveda di negara bagian Kerala, India selatan Dr. Pallatheri Nambi Namboodiri mengatakan, makan menggunakan tangan membantu menjaga keseimbangan metabolisme, yang merupakan faktor penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Makan menggunakan tangan pun membantu mengembangkan semua indra Anda.

"Sentuhan adalah indera penting, karena terkait dengan kesehatan. Saat makan, kita melihat, mencium, dan juga mengecap makanan. Pada saat itu, keempat indera berperan dalam proses tersebut. Makan dengan tangan, akan menambah sensasi sentuhan yang merupakan indera peraba,” kata Dr. Namboodiri seperti dilansir dari Medical Daily.

Mengenai potensi manfaatnya, Dr. Namboodiri mengatakan bahwa mencampur makanan dengan tangan adalah cara terbaik untuk menciptakan rasa yang tepat dan cara terbaik untuk menciptakan rasa yang tepat dan menggabungkan 'tridoshas' yakni tiga energi dasar yang dimiliki manusia, yakni "vata", “Pitta”, dan “Ayurveda Kava”.

Dr. Naboodiri pun menjelaskan, persepsi rasa terhadap tekstur akan berbeda, saat kita menggunakan tangan untuk merasakan makanan. Menyentuh makanan dengan jari dapat membantu menentukan suhu makanan dan berdampak bagi selera Anda. Cara ini pun akan membantu meningkatkan koordinasi gerakan halus.

Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam Journal of Retailing menemukan bahwa ketika orang dengan pengendalian diri yang baik menyentuh makanannya langsung dengan tangan alih-alih menggunakan alat makan, makanan tersebut tidak hanya terasa lebih enak dan mereka merasa lebih kenyang.