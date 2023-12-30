RESEP ayam bakar lezat untuk malam tahun baru yang spesial. Apalagi, momen pergantian tahun di Indonesia sangat identik dengan acara kumpul keluarga dan bakar-bakar. Ada yang membakar jagung, sosis, hingga yang paling umum ada bakar ayam.
Berikut ini resep ayam bakar lezat untuk malam tahun baru yang spesial
1. Resep Ayam Bakar Simpel
Bahan-bahan
1 kg ayam yang sudah di potong
35 gram gula merah
1 bungkus bumbu racik ayam goreng
1 batang sereh
1 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
1 sdt lada bubuk
10 sdm kecap manis
750 ml air
1 sdt ketumbar
2 sdm margarin
Cara membuat
Pertama , cuci bersih ayam, masukkan sereh, daun jeruk, dan daun salam ke dalam wajan. Tambahkan gula merah dan lada.
Lalu, tambahkan bumbu racik ayam. Tambahkan kecap manis. Tambahkan air dan aduk aduk.
Setelah itu, rebus dengan api kecik hingga menyusut. Matikan api jika sudah menyusut. Pisahkan ayam dengan airnya.
Simpan airnya di wadah terpisah. Tambahkan margarin selagi panas. Aduk aduk hingga rata agar bumbu meresap.
Sambil menunggu, bumbu meresap, panaskan teflon atau alat pembakaran.
Letakkan ayam dan oleskan campuran air ayam tadi selama dibakar
Bakar hingga tingkat kematangan yang diinginkan.