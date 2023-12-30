Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Ayam Bakar untuk Malam Tahun Baru Spesial

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |04:00 WIB
3 Resep Ayam Bakar untuk Malam Tahun Baru Spesial
Ilustrasi resep ayam bakar (Foto:Sobeys)
A
A
A

RESEP ayam bakar lezat untuk malam tahun baru yang spesial. Apalagi, momen pergantian tahun di Indonesia sangat identik dengan acara kumpul keluarga dan bakar-bakar. Ada yang membakar jagung, sosis, hingga yang paling umum ada bakar ayam.

Berikut ini resep ayam bakar lezat untuk malam tahun baru yang spesial

1. Resep Ayam Bakar Simpel

Bahan-bahan

1 kg ayam yang sudah di potong

35 gram gula merah

1 bungkus bumbu racik ayam goreng

1 batang sereh

1 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

1 sdt lada bubuk

10 sdm kecap manis

750 ml air

1 sdt ketumbar

2 sdm margarin

Cara membuat

Pertama , cuci bersih ayam, masukkan sereh, daun jeruk, dan daun salam ke dalam wajan. Tambahkan gula merah dan lada.

Ayam bakar

Lalu, tambahkan bumbu racik ayam. Tambahkan kecap manis. Tambahkan air dan aduk aduk.

Setelah itu, rebus dengan api kecik hingga menyusut. Matikan api jika sudah menyusut. Pisahkan ayam dengan airnya.

Simpan airnya di wadah terpisah. Tambahkan margarin selagi panas. Aduk aduk hingga rata agar bumbu meresap.

Sambil menunggu, bumbu meresap, panaskan teflon atau alat pembakaran.

Letakkan ayam dan oleskan campuran air ayam tadi selama dibakar

Bakar hingga tingkat kematangan yang diinginkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171485//penyebrangan_kapal-7ehT_large.jpg
Dukung Konektivitas dan Ekonomi, Rute Penyeberangan Gunungsitoli-Sibolga Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165775//bsu-sq8I_large.jpg
BSU Rp600 Ribu Akan Cair Lagi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510//diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3156044//donat-aOvC_large.jpg
Resep Donat Kentang Enak dan Mudah, Cocok untuk Camilan Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3156041//donat-hzOZ_large.jpg
Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754//crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement