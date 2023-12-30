Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |02:31 WIB
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAU pergi kemana untuk merayakan pergantian tahun ini? Buat Anda yang berencana merayakan tahun baru di luar rumah bersama orang terkasih, rasanya gak afdol bila tak mempersiapkan outfit yang ciamik.

Tak perlu bingung, gaya dari selebritis, Aaliyah Massaid ini bisa jadi inspirasi Anda lho! Beragam busana dari yang kasual hingga glamor bisa jadi pilihan Anda di malam tahun baru.

Penasaran, seperti apa inspirasi OOTD untuk malam tahun baruan ala Aaliyah Massaid? Yuk simak seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Simple dengan Kemeja dan Denim

Aaliyah Massaid

Pertama ada gaya simple dan nyaman Aaliyah dengan mix and match kemeja dan denim. Dalam potret ini, terlihat Aaliyah mengenakan kemeja hitam long sleeve dengan celana denim berwarna terang.

Kekasih Thariq Halilintar ini juga tampil sederhana dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Aaliyah juga mengenakan loafers hitam yang menambah kesan edgy pada penampilannya.

Mix and Match Cardigan

Aaliyah Massaid

Buat Anda penggemar cardigan, gaya Aaliyah yang satu ini cocok untuk malam tahun baruan. Aaliyah terlihat kasual dengan t-shirt putih yang dipadukan cardigan berbahan knit dengan warna baby pink.

Kembali dengan celana denim dan loafers hitam yang memberi kesan simple dan chic pada outfitnya kali ini.

Blazer Merah yang Glamor

Aaliyah Massaid

Ingin tampil glamor di malam tahun baru? Gaya ini bisa Anda tiru lho! Aaliyah tampil memesona dengan blazer merah yang merona.

Aaliyah memadukan blouse dan celana hitam dengan blazer berbahan velvet yang elehan. Mox and match warna merah dan hitam ini juga menambah kesan glamor pada penampilannya.

