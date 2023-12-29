6 Potret Bella Damaika, Pramugari yang Diisukan Jadi Selingkuhan Suami Ira Nandha

RUMAH tangga selebgram Ira Nandha dan suami memang tengah digoncang isu adanya orang ketiga. Diketahui, perempuan yang menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga keduanya merupakan seorang pramugari.

Adalah Bella Damaika yang menjadi pramugari di salah satu maskapai yang juga merupakan tempat suami Ira bekerja. Bella tentu menjadi bulan-bulanan netizen. Banyak yang penasaran dengan sosok perempuan yang diduga sebagai pelakor ini.

Nah, berikut beberapa potret dari Bella Damaika, pramugari yang diduga selingkuh dengan pilot yang juga suami dari selebragam Ira Nandha, dilansir dari akun Facebooknya, Bella Damayka.

Potret saat ulang tahun yang ke-19 tahun

Dalam potret yang diunggah pada tahun 2017 ini, Bella tampak merayakan pertambahan usianya yang ke-19 tahun. Hal itu terlihat dari cake berhiaskan lilin angka 19 yang ia pegang.

Tidak seperti potret yang beredar belakangan ini, penampilan Bella justru tampak berbeda dengan gaya rambut bondol dan berponi.

Potret saat jadi ‘ukhti’

Melalui akun Facebooknya, Bella juga pernah membagikan penampilannya saat menjadi ‘ukhti’ alias berhijab. Terlihat dalam potret berikut, Bella tampak mengenakan hijab syar’i berwarna hitam sambil melempar ekspresi senyum tipisnya.

Mirror selfie pakai seragam

Dalam potret hitam putih ini, Bella tampak melakukan mirror selfie mengenakan seragam pramugari kebanggaannya. Ia tampak masih tampil dengan gaya rambut bondol dan berponi.