HOME WOMEN LIFE

Pria Berbokong Besar Bakal Jadi Tren di 2024, Begini Faktanya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:30 WIB
Pria Berbokong Besar Bakal Jadi Tren di 2024, Begini Faktanya
Pria berbokong besar jadi tren di 2024. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMBENTUK tubuh tentu dapat menambah kepercayaan dirinya. Unik, kini muncul tren baru, yaitu para pria berlomba membesarkan bokong mereka agar terlihat lebih menarik.

Melansir NewYorkPost, Jumat (29/12/2023) pakar kebugaran dan mode memprediksi latihan pengencangan bokong akan menjadi tren kebugaran terpanas bagi pria pada 2024. Membangun bokong yang lebih besar, biasanya menjadi tujuan wanita, namun pria semakin tertarik untuk fokus pada otot bokong.

Para ahli telah mencatat peningkatan minat laki-laki terhadap pembesaran bokong mereka, dan tren ini diperkirakan akan semakin kuat pada 2024. Hal tersebut diakui oleh Eric Cobb, Manajer Kebugaran Grup di lokasi E 63 Equinox, yang mana semakin banyak pria melatih otot bokongnya.

Bokong besar

“Saya benar-benar memperhatikan peningkatan jumlah pria yang fokus pada latihan otot bokong di klub baru-baru ini. Di pusat latihan, Anda sering melihat pria fokus pada dada, bisep, dan perut. Sekarang, rak jongkok dan peralatan lain yang berfokus pada otot bokong semakin banyak digunakan,” kata Cobb kepada The Post.

Selain fokus pada latihan mengangkat beban, Cobb juga mengungkapkan bahwa 'kelas seperti Pilates dan yoga yang secara tradisional berfokus pada latihan otot bokong kini semakin populer'.

Bahkan, Equinox menambahkan kelas latihan bertajuk “Best Butt Ever”, yang menurut Cobb semakin populer di kalangan pria, terutama dalam 16 bulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa pria saat ini ingin memiliki bentuk bokong yang bagus.

“Sekarang semakin banyak pria yang ingin membangun kekuatan dan ukuran otot bokong mereka,” kata spesialis kekuatan dan pengondisian bersertifikat Gareth Sapstead, yang juga mengonfirmasi kepada Men’s Health.

