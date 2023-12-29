Jangan Salah Pilih! Ini 5 Cara Memilih Sepeda Sesuai Kebutuhan

Tren hidup sehat membuat kita semakin giat berolahraga. Salah satu olahraga santai yang paling populer adalah bersepeda. Namun, Anda harus lebih dulu tahu bagaimana cara memilih sepeda yang tepat agar semangat dan optimal dalam berolahraga.

Berikut beberapa cara memilih sepeda yang tepat dan sesuai kebutuhan.

Cara Memilih Sepeda

1. Pilih Sepeda Sesuai Kebutuhan

Ada beberapa alasan saat membeli sepeda. Apakah itu untuk kebutuhan transportasi, kebugaran alias olahraga atau mungkin hanya sekedar mengikuti tren. Jika untuk kebugaran biasanya membutuhkan sepeda yang lebih berperforma, biasanya ditandai dengan material yang lebih ringan, spesifikasi yang cukup atau genre yang mendukung untuk pembentukan fisik. Berikut beberapa sepeda sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.

Sepeda Lipat

Sepeda lipat bisa menjadi pilihan bila kamu memiliki mobilitas tinggi sementara ruang penyimpanan sepeda terbatas. Sesuai namanya, sepeda lipat mengutamakan kepraktisan dan mudah dibawa ke mana-mana.

Push Bike

push bike atau balance bike dibuat khusus untuk melatih keseimbangan tubuh si kecil sebelum nantinya beralih ke sepeda yang lebih besar. Dengan frame steel dan ban jenis Air memberikan sensasi kenyamanan lebih saat digunakan.

Sepeda Gunung

Didesain untuk penggunaan off-road, tetapi bisa juga digunakan di jalan aspal. Sepeda gunung bisa dipakai untuk kegiatan olahraga alam bebas seperti downhill.

Sepeda Hybrid

Model ini bisa dibilang sebagai persilangan antara sepeda gunung dan sepeda balap. Meskipun tidak secepat sepeda balap dan tidak setangguh sepeda gunung, sepeda ini ideal untuk bepergian ke medan yang bervariasi.

Utility Bike

Fungsinya sebagai kendaraan pergi ke warung, minimarket atau pasar karena memiliki keranjang untuk menaruh belanjaan.

2. Perhatikan Aspek Eksternal

Terkadang ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan kita. Misalkan Anda tertarik membeli sepeda tertentu karena ajakan dari teman. Tak ada salahnya Anda mengikuti kelompok tertentu supaya bisa turut bergabung karena bersepeda secara berkelompok membuat Anda tidak cepat bosan di jalan.

Faktor eksternal juga bisa dipengaruhi oleh kondisi medan di sekitar kediaman Anda. Jika Anda tinggal di perkotaan, tentu akan lebih cocok memilih sepeda urban atau roadbike. Kecuali jika Anda berencana keluar kota dengan loading sepeda (menaikkan sepeda ke mobil terlebih dahulu), kemudian turun di daerah yang lebih rural kemudian mendapati medan yang lebih cocok untuk sepeda gunung.

3. Ketahui Material, Spesifikasi dan Fitur Sepeda

Ketahuilah kelebihan dan kekurangan setiap material seperti Aluminium Alloy dan Steel. Setiap material selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, mempertimbangkan kekuatan, kemampuan redam, stiffness dan termasuk harga.

Pilih spesifikasi dan fitur yang sesuai untuk kebutuhan Anda. Tidak harus memilih sepeda dengan spesifikasi paling tinggi. Cukup mengetahui parts penting jenis disk brake, material frame, dan groupset (FD/RD). Jika sudah semakin mahir, Anda bisa mempelajari parts lain lebih lanjut.